緊抓3重點區 滬自貿區新片區報批

2019-07-03 02:32 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／北京報導



上海市長應勇昨天帶領團隊在北京出席中國大陸國務院新聞辦公室「深化改革擴大開放—全面提升上海城市能級和核心競爭力」記者會，報告上海發展的成績單。他表示上海要繼續成為全球外商投資的首選地之一，以建設上海自貿試驗區新片區等任務，全面提升城市能級和核心競爭力。

應勇指出，「外商投資法」的實施，對於上海更多的吸引外資、構建開放型經濟新體制是一個有力的法律支撐，上海已經作出了實施「外商投資法」的決定，還將制定更具體的措施，「進一步把營商環境搞得更好，把服務搞得更好」，讓更多的外資和外企到上海、到中國。

他說明，上海要緊緊地抓住三個重點區域，包括建設長三角生態綠色一體化發展的示範區、上海自貿試驗區新片區，以及虹橋商務區。目前關於自貿區新片區的總體方案，他表示，上海自貿區新片區不是簡單的空間擴大、也不是簡單的自貿區政策的平移，目前正在按照程序報批之中，一旦中央正式通過發布，上海市將積極會同有關部門制定相關的配套制度和措施，希望盡快取得實際成效。

上海市人大今年通過了生活垃圾分類的條例，新政七月一日正式上路，上海市的垃圾分類政策正如火如荼進行中。應勇表示，垃圾綜合治理的基本方式概括起來三方面，源頭減量、全程分類，以及大幅提升末端資源化利用和無害化處置能力。

外界關心立法以後的階段性成果如何，他說，法規才實施第二天，很難說立法有什麼成果，而這項工作正有序推進中，「垃圾分類是新時尚，人人參與，從我做起」。

另一方面，台北上海雙城論壇四日將在上海舉行，應勇會後回答台灣媒體對於雙城論壇的提問時表示，他非常歡迎並期待與台北市長柯文哲見面。