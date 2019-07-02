降息預期助推美元走弱 人民幣中間價大幅升值203點
中國外匯交易中心網站數據顯示，人民幣兌美元匯率2日大幅調升203個基點，報6.8513，出現「三連升」。
隨著美元走弱，人民幣兌美元匯率的漲勢從6月延續至今。中新經緯報導，前一交易日人民幣兌美元中間價報6.8716，16:30收盤價報6.8444，23:30夜盤收報6.8530。
路透引述交易員稱，G20峰會中美重啟經貿磋商，提振市場風險偏好，不過午後歐元區疲軟經濟數據提振美指多頭人氣，人民幣間接受影響升幅有所收窄，但短期人民幣或仍有一定上行空間。
也有中資行交易員稱，當前匯價已基本在均衡水準，但因年中分紅購匯需求仍較多以及超短期美元空頭回補需求仍在，在沒有新的利空情況下，人民幣將會是震盪升值態勢。
據統計，今年上半年人民幣兌美元累計下跌115個基點，跌幅近0.17%。分析認為，以半年為期看，儘管人民幣匯率的變化不大，但其走出的一條U型微笑曲線，體現對彈性的容忍度。人民幣匯率上半年的波幅在2,600個基點左右，匯率彈性增大。
6月下旬以來，人民幣出現4月調整以來最淩厲的反彈，6月18日晚間，離岸人民幣兌美元匯率在半小時內暴漲超過200點。針對人民幣匯率目前走勢，前外管局國際收支司司長、武漢大學經濟學博士生導師管濤表示，人民幣匯率波動幅度將進一步加大。應對外部環境的不確定性，預案比預測更為重要。
管濤認為，當前內外部不確定、不穩定因素依然較多，對人民幣匯率的影響難以準確判斷；與此同時，美國聯準會降息的可能性正提上議事日程，美元走勢也具有不確定性。他預計，人民幣匯率未來前景存在三種可能性，一種是市場基於相信央行有能力維護匯率穩定，市場不主動攻擊這種貨幣。另一種是大陸國內經濟回穩、外部美元回檔、事件緩解，人民幣匯率有基本面支撐，則不排除人民幣重新振盪升值。還有一種可能性，如果大陸國內經濟下行、美元走強、事件惡化，人民幣匯率穩定缺乏基本面支持，那將考驗政府的定力。
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