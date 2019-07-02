降息預期助推美元走弱 人民幣中間價大幅升值203點

2019-07-02 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國外匯交易中心網站數據顯示，人民幣兌美元匯率2日大幅調升203個基點，報6.8513，出現「三連升」。

隨著美元走弱，人民幣兌美元匯率的漲勢從6月延續至今。中新經緯報導，前一交易日人民幣兌美元中間價報6.8716，16:30收盤價報6.8444，23:30夜盤收報6.8530。

路透引述交易員稱，G20峰會中美重啟經貿磋商，提振市場風險偏好，不過午後歐元區疲軟經濟數據提振美指多頭人氣，人民幣間接受影響升幅有所收窄，但短期人民幣或仍有一定上行空間。

也有中資行交易員稱，當前匯價已基本在均衡水準，但因年中分紅購匯需求仍較多以及超短期美元空頭回補需求仍在，在沒有新的利空情況下，人民幣將會是震盪升值態勢。

據統計，今年上半年人民幣兌美元累計下跌115個基點，跌幅近0.17%。分析認為，以半年為期看，儘管人民幣匯率的變化不大，但其走出的一條U型微笑曲線，體現對彈性的容忍度。人民幣匯率上半年的波幅在2,600個基點左右，匯率彈性增大。

6月下旬以來，人民幣出現4月調整以來最淩厲的反彈，6月18日晚間，離岸人民幣兌美元匯率在半小時內暴漲超過200點。針對人民幣匯率目前走勢，前外管局國際收支司司長、武漢大學經濟學博士生導師管濤表示，人民幣匯率波動幅度將進一步加大。應對外部環境的不確定性，預案比預測更為重要。