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IMF前副總裁朱民：如果中國不進口 美晶片賣給誰

2019-07-02 14:29世界日報 北京2日電

「倘華不進口 晶片賣給誰？」夏季達沃斯開幕 IMF前副總裁談貿戰 中國新聞社
「倘華不進口 晶片賣給誰？」夏季達沃斯開幕 IMF前副總裁談貿戰 中國新聞社
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川普日前宣布解除美國企業向華為銷售產品的禁令，使得中美貿易戰出現轉機。清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民表示，美國允許美國公司繼續供貨華為，並不是為了釋放善意，而是被逼的，因為世界科技產業鍊是無法隔斷，若美國不允許供貨，不僅會嚴重損害美國自由科技市場的信譽，還會使全球芯片（晶片）生產商丟失大量市場需求。

多維新聞網報導，美國總統川普6月29日宣布，將允許美國公司繼續供貨給華為，但必須是「與國家緊急狀況無關的設備」。消息一出，對美國封殺華為後遭到重創的美國供應商來說，無疑是一項重大利好。

在2019年大連夏季達沃斯「塑造中國未來金融業」分論壇討論中，朱民表示，科技產業鏈是全球化的，不可能割裂。美國不和華為合作，美國企業是非常在意的。他說，去年全球4780億美元產值的芯片，中國進口量接近四分之三，「如果中國不進口，這些芯片賣給誰？可以說，在貿易摩擦中，美國是被迫後退。」

據統計，自美國商務部5月15日頒布禁令以來，博通、高通等六家華為在美供應商市值累計蒸發了近170億美元。其中，光纖通信零件製造商NeoPhotonic股價狂瀉了26.67%，市值蒸發7000萬美元；華為光學元件供應商LumentumHoldingsInc.市值蒸發3億美元。

另外，全球最大的半導體公司博通股價下跌了3.77%，市值累計蒸發近45億美元；無線半導體公司Skyworks市值蒸發7266萬美元；再看Qorvo，一家擁有移動、基礎設施、國防、航空航天核心技術和射頻解決方案的領先供應商，市值蒸發7.4億美元。

朱民指出，中國還是要努力推進科技產業鏈全球化，也提醒了中國企業，要擺脫一個芯片受制於人的局面，投資建立自己的核心技術，顯得越來越緊迫。

根據全球半導體貿易統計組織數據，2018年全球芯片市場的產值4688億美元，其中中國芯片的產值不足400億美元，占8%，而中國市場需求超過1500億美元，占全球市場的34%，還有26%靠進口。

半導體川普

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