日媒：華為新機零件占比 僅16%來自美國

2019-07-02 14:32 世界日報 北京2日電



日媒拆解華為最新手機：美制造商零件占比僅為16% (取材自環球時報) 分享 facebook

環球時報引述日本經濟新聞日前一篇名為「解剖華為P30 Pro」的報導，統計這款最新機型的零部件成本數據，若以價格計算，來自美國製造商的零件占比僅為16%，來自中國的零件為80個占比則為38.1%

依據日媒統計，一台P30 Pro手機當中，來自美國的零件為15個，總價值為59.36美元，占總價的16.3%；來自中國大陸的零件為80個，總價值為138.61美元，占比為38.1%；來自日本的零件為869個，總價值為83.71美元，占比為23.0%；來自台灣的零件為83個，總價值為28.85美元，占比為7.9%。

文章中還列出這些零件來源的中外企業排名，列表顯示中國京東方科技集團、海思半導體分別占據前十名的第一和第三位；美國的美光科技、Skyworks位列第二位和第九位；南韓三星電子位列第四位；日本索尼位列第六位。

報導中也詳細介紹P30 Pro中各個企業主要零件的功能。其中的有機EL顯示器，由中國京東方科技集團製造。使用有機物發光二極管作為像素，由於像素自身發光，所以不需要背光，並且可以使手機更加輕薄。

DRAM則由美國的美光科技製造。該零件是電子設備中處理數據記憶的半導體存儲器。在執行應用程序、操作系統等程序時臨時存儲信息。由於輸入、輸出數據的能力強，可以用於頻繁讀取數據的臨時存儲。

應用程序處理器由中國海思半導體公司製造。該零件相當於智能手機的「心臟」，負責運行操作系統以及應用程序。