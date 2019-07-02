提前發紅包 李克強：外資股比限制提前明年解禁

2019-07-02 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國務院總理李克強今（2）日在夏季達沃斯論壇致詞指出，中國要深化金融業開放，將原來規定的2021年取消證券期貨壽險外資股比限制提前到2020年，要向全世界表明中國在金融業，服務業領域開放步伐不會停。

李克強在夏季達沃斯論壇開幕式上重申中國對外開放的決心。在金融業和服務業領域，中國開放的步伐不僅不會停，而且會不斷地加快。

同時，李克強也承諾，中國在減稅降費上的承諾不能含糊，必須全部兌現。

李克強表示，中國實現6%至6.5%增長已經是「進」了，這一增速在全球也是居於前列。

李克強指出，落實積極財政政策在減稅降費方面要加快推進，承諾必須全部兌現，不能含糊，貨幣政策方面要繼續保持穩健，適時預調微調，不會搞強刺激。

他表示，中國發展的根本動力在改革，改革就是要優化營商環境，要打造市場化，法治化，國際化營商環境。