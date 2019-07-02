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提前發紅包 李克強：外資股比限制提前明年解禁

2019-07-02 12:55聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院總理李克強今（2）日在夏季達沃斯論壇致詞指出，中國要深化金融業開放，將原來規定的2021年取消證券期貨壽險外資股比限制提前到2020年，要向全世界表明中國在金融業，服務業領域開放步伐不會停。

李克強在夏季達沃斯論壇開幕式上重申中國對外開放的決心。在金融業和服務業領域，中國開放的步伐不僅不會停，而且會不斷地加快。

同時，李克強也承諾，中國在減稅降費上的承諾不能含糊，必須全部兌現。

李克強表示，中國實現6%至6.5%增長已經是「進」了，這一增速在全球也是居於前列。

李克強指出，落實積極財政政策在減稅降費方面要加快推進，承諾必須全部兌現，不能含糊，貨幣政策方面要繼續保持穩健，適時預調微調，不會搞強刺激。

他表示，中國發展的根本動力在改革，改革就是要優化營商環境，要打造市場化，法治化，國際化營商環境。

李克強指出，市場化就是要打破阻礙不合理的規章制度和安排，讓市場在資源配置中起到決定性作用。法制化就是產權得到合法保護，競爭得到保障，讓監管是公正的，能夠為各類所有制企業打造公平競爭的市場環境。國際化是要繼續擴大對外開放，營商環境要和國際準則對標，讓外商投資在中國有更加明確和可預期的發展環境。

大陸國務院總理李克強。取自中國交通新聞網
大陸國務院總理李克強。取自中國交通新聞網
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李克強國務院

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