陸商務部：確保外商投資法明年元旦上路

2019-07-02 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美中貿易衝突升壓下，大陸加速市場開放，商務部今（2）日確認，正全面清理現行有效的法規規章和規範性檔，廢止修改與外商投資法不符的，將確保外商投資法明年1月1日能夠順利實施。

商務部外資司長唐文弘在今日「一促兩穩」專題新聞發布會上指出，中美經貿摩擦給中國外貿外資帶來一定壓力，但影響總體可控。他強調，經過一年多應對，有信心把中美經貿摩擦影響降至最低。