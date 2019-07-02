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美中貿易戰加速陸資外移 陸喊話「一促兩穩」

2019-07-02 10:45聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美中貿易戰開打一年多，中國製造廠商能加速外移。大陸商務部今（2）日上午召開「一促兩穩」專題新聞發布會，表示產業鏈外遷是市場經濟下的正常現象，並強調今年以來商務運行總體平穩、穩中有進。

商務部「一促兩穩」政策向市場信心喊話，「一促」即促消費，「兩穩」即穩外貿、穩外資

商務部綜合司長儲士家回應產業鏈外遷時表示，產業鏈不是固定不變的，而是動態調整的。會隨著國際分工和全球產業佈局變化不斷發展演進。

他強調，所以產業鏈的遷入遷出都是市場經濟下的正常現象，不能把產業外遷與中美經貿摩擦直接掛鉤。

儲士家指出，今年前5個月商務運行主要指標保持在合理區間，呈現總體平穩、穩中有進的良好發展態勢。

下一步，商務部將全力做好穩外貿、穩外資、促消費工作，促進形成強大市場，推動全方位對外開放，推進經貿強國建設，加快商務高品質發展。

針對外資結構，商務部調查，今年前5個月高技術製造業利用外資增長23.2%，占比11.3%；高技術服務業增長68.9%，占比17.2%。

開放平台引資效果明顯，1-5月自貿試驗區利用外資增長7.4%，占比11.9%。國家級經開區利用外資的比重占全國五分之一。

商務部今（2）日上午召開「一促兩穩」專題新聞發佈會，強調今年以來商務運行總體平穩...
商務部今（2）日上午召開「一促兩穩」專題新聞發佈會，強調今年以來商務運行總體平穩、穩中有進。取自新華社
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