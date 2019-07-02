昆山聯手淮安 合闢台資產業園

2019-07-02 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省昆山市政府表示，昆山已與地處蘇北的台資高地淮安市簽署「共同建設淮昆台資合作產業園框架協議」。此舉標誌著昆山深化兩岸產業合作試驗區先行先試經驗開始向蘇北地區複製推廣。

新華社報導，「淮昆台資合作產業園」擬由淮安空港產業園片區和智能裝備產業園片區組成，今後將發揮淮安市、昆山市兩地比較優勢，加快推進台資產業轉型升級和協同發展，打造兩岸產業融合發展新示範、江蘇南北互惠合作新標竿、淮昆台資經濟高質量發展新平台。

昆山市副市長宋德強表示，昆山經濟技術開發區將承擔淮昆台資合作產業園共建工作，推動昆山試驗區先行先試政策在產業園率先複製推廣，輸出昆山綜保區等開發管理經驗；參與招商引資，優先引入昆山台資企業產能擴張轉移項目；參與「區中園」、「園中園」開發建設等。

淮安市副市長顧坤表示，對入駐園區的項目，該市將在產業準入、要素保障、財政扶持、審批服務等方面出台支持措施。

目前，昆山禾佳金屬製品有限公司、昆山智盛精密鑄造有限公司、世登精密機械（昆山）有限公司、英展金屬制品（昆山）有限公司等4家台資企業已與淮安市簽署投資意向協議，首批入駐淮昆台資合作產業園。

英展金屬製品（昆山）有限公司副董事長谷丹說，淮昆台資合作產業園的建立，為企業帶來更大發展空間。「接下來，企業將把總部留在昆山，主攻研發和銷售，生產則放在淮昆台資合作產業園。」

2018年，昆山深化兩岸產業合作試驗區第六次部省際聯席會議紀要提出，昆山試驗區要開展更多產業有序轉移的試驗示範，把先行先試經驗率先向蘇北地區複製推廣。