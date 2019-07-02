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大灣區規劃綱要 促進港企發展

2019-07-02 02:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中新社報導，多名經濟界人士及學者表示，「粵港澳大灣區發展規劃綱要」（以下簡稱「規劃綱要」）的出台為區域經濟發展提供明確政策指引，通過推動區內人流、物流、資金流的便利流通，解決此前制約區域經濟發展的諸多問題。

「一國兩制」研究中心研究主任楊荃荃表示，在大灣區內享有稅收優惠，這對於香港企業和個人來說是非常利好的政策。此前已有一些政策陸續出台，例如廣東省財政廳公布大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才將享有政府稅務補貼等。她相信大灣區內的稅收政策還有進一步寬限空間，未來將更加便利港人到內地工作。她認為，「規劃綱要」出台也讓更多香港企業意識到龐大的市場就在大灣區，應該積極去探尋新市場、新機遇。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，「規劃綱要」出台為香港科技、金融、保險等行業帶來新的發展機遇。他以科技行業為例說明，此前香港在科技行業發展方面，市場和人才均有局限，和大灣區城市融合之後，不少香港的科技企業選擇到內地發展，將有利於促進企業轉型升級及擴大經營規模。

他指出，作為國際金融中心，香港應在推進粵港澳大灣區一體化建設過程中發揮國際化的優勢，香港企業能幫助大灣區企業在國際平台上集資，並能提供多元化的金融服務，把金融行業領先的科技和產品帶到大灣區，從而惠及大灣區居民。

粵港澳大灣區經貿協會會長鄧耀升表示，自從提出大灣區概念以來，在灣區城市群的合作交流、協調發展方面，粵港澳三方一直在努力摸索。港澳青年也在積極發掘大灣區發展機遇，當中以初創界較為突出，而大灣區城市對港澳青年創業家亦提供不少優惠政策。

香港

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