首座油氫合建站 廣東建成

2019-07-02 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國石化7月1日宣布，中國國內首座油氫合建站—中國石化佛山樟坑油氫合建站正式建成，這是全國首座集油、氫、電能源供給及連鎖便利服務於一體的新型網點。

中新社報導，氫能源被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源，具有熱值高、能量密度大、可儲存、可再生、零汙染等優勢。目前，中國正加快氫能開發力度，國家氫能標委會發布的「中國氫能基礎設施」藍皮書中明確了到2030年，國內將建成加氫站1000座，氫燃料電池車達到100萬輛。

此次建成的樟坑油氫合建站日加氫能力達到500kg，主要服務周邊使用氫燃料的公交線路及物流運輸車隊，氫燃料公交車加註一次只需要4分鐘，可以續航300公里，具有加註效率高、續航里程長、零汙染、零碳排等優點。

中國石化說，其廣東石油分公司作為全國最大的成品油銷售省級企業，擁有2000多座加油站，是廣東省成品油供應的主渠道。一直以來，該公司堅持奉獻清潔能源的宗旨，除了做好傳統油品供應外，還加快氣、電等新能源布局，目前已建成6座油電一體站，22座LNG油氣一體站。2019年年內，該公司還將在佛山、雲浮建成3座油氫合建站。

樟坑油氫合建站除了作為能源供應網點，還積極打造「車主生活新驛站」，站內引進了近600種商品，提供汽服、保險、粵通卡充值、違章代辦、旅遊定製等22項服務業務，在加油、加氫、充電三大能源供給功能之外，著力推動向現代化綜合服務商轉變，滿足車主更多元的服務需求。