優化營商 廈門新推6惠台措施

2019-07-02 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門市1日對外推出55條優化該市營商環境促進經濟高質量發展的新舉措，其中，六項措施，涉及落實對台服務，推動兩岸產業深度融合發展，格外引人注目。

中新社報導，廈門市市場監督管理局對外發布的「優化營商環境促進經濟高質量發展若干措施」（簡稱「若干措施」），包含七個方面55條新規，涵蓋商事主體從市場准入、發展壯大、權益保護直至註銷退出的全生命周期。

該局局長許國華表示，廈門與台灣隔海相望，習俗相同，多年來，許多台胞、台商前來投資辦廠、興辦企業，目前在該市設立登記的台資企業已有4248戶，佔福建全省的四成以上，成為兩岸經貿交流的重要窗口。

該局總會計師吳惠芬介紹說，該市致力先行先試，不斷深化廈台融合發展，努力將廈門打造為台胞台企登陸的第一家園，用心用情服務好台商台企，落實兩個同等待遇，出台了六項具體而實際的改革措施，涉及市場准入、行業標準共通、知識產權保護運用等方面，以助力廈門持續發揮兩岸經貿交流的窗口作用。

具體內容包括：允許自貿區台資企業使用英文、繁體字作為字號，貼合台胞取名習慣、滿足台資企業沿用投資者自身字號的需求。

此外，允許符合條件的台灣同胞可以在廈門註册登記個體診所和醫學檢驗實驗室，解決了台灣醫師來廈門執業辦理診所等註册登記問題。

高標準建設台灣地區標準化（廈門）研究中心，推動「一市兩標」、行業標準共通，該中心2018年12月獲批成立，是大陸唯一的國家級台灣標準研究基地，承接國家及省、市對台標準化研究項目，促進兩岸經濟社會融合發展。

吸收台灣民間資本和機構參與「一帶一路」知識產權運營投資基金等重大項目建設，實現兩岸知識產權的市場化、產業化、資本化，推動兩岸知識產權的深度合作；鼓勵符合廈門重點產業發展需要的台灣優質發明專利技術在廈門產業化；鼓勵企業購買台灣優勢產業的高價值專利在廈轉化。

她說，這些措施勢將有助於吸引更多台胞來廈投資創業，切實讓廣大台胞台企更有發展、更有獲得感，力爭讓廈門成為同胞心靈契合的共同家園。