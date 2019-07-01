湖北迎台青 釋逾2700實習職缺

2019-07-01 02:10 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－武漢報導



湖北省今年持續向高校院所、國有企業、民營企業、台資企業及相關事業單位等，為台灣青年徵集實習就業崗位；截至目前，已徵集來自170餘家單位的2700餘個崗位。

第十六屆「湖北．武漢台灣周」將於7月8日至12日在湖北舉行，本屆台灣周期間，將舉辦「千崗迎台青」專場招聘會，屆時將從2700餘個崗位中精選1884個崗位，邀請300餘名台灣青年參與現場推介、實習實訓洽談等系列活動。

據了解，目前徵集到的2700餘個崗位涉及農林牧漁業，資訊傳輸、電腦服務和軟體業，文化、體育和娛樂業等行業，月薪可以達倒3萬－5萬元人民幣。崗位資訊將會不定時更新，台灣青年可以通過台胞證、手機號等註冊登陸，隨時了解招聘資訊，與心儀企業建立聯繫。

湖北省台辦主任李建紅介紹，2017年開始，湖北面向台灣青年實施「千崗迎台青」計畫，3年內向台灣青年提供1000個優質工作崗位，支援其來湖北創業、就業、實習，並採取資金支持、崗位招聘、專項實習等活動落實相應政策。

李建紅透露，截至2018年底，湖北已建立省級以上台灣青年交流平台6個，台灣青年在湖北實習就業449人，創業83人，註冊成立各類中小企業、團隊158家（個）。

第十六屆「湖北．武漢台灣周」安排主體活動、產業合作、青年和基層交往三大版塊共13項活動。台灣周主體活動設在武漢，並在黃石設分會場；參會總人數約800人，其中台胞台商約400人。