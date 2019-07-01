陸新外資准入負面清單 7行業放寬

2019-07-01 02:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱綜合報導



大陸國家發改委30日發布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）」和「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）」，在交通運輸、增值電信、基礎設施、文化等服務業領域，以及製造業、採礦業、農業領域均推出新的開放措施，在更多領域允許外資控股或獨資經營。

大陸國家發展改革委官網公告，2019年修訂外資准入負面清單把握三原則：一是推動各領域全方位擴大對外開放，修訂上述的七大行業，按照推動形成全面開放新格局的要求。

二是負面清單只減少、不新增限制。按照大陸總理李克強在今年博鰲亞洲論壇上關於負面清單只做減法、不做加法的要求，2019年版外資准入負面清單進一步縮短清單長度，在所有行業領域均沒有新增或加嚴限制。

三是通過內外資統一監管能夠防範風險的不列入負面清單。按照構建統一開放、競爭有序的市場體系要求，凡可以實現內外資統一有效監管的領域，取消單獨針對外資的准入限制，各類市場主體平等競爭。

今年修訂進一步縮減負面清單長度，新推出一批開放措施。其中，外資准入負面清單條目由48條減至40條，自貿試驗區外資准入負面清單條目由45條減至37條。

主要變化包括三方面：一是推進服務業擴大對外開放。交通運輸領域，取消大陸國內船舶代理須由中方控股的限制。基礎設施領域，取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制。文化領域，取消電影院、演出經紀機構須由中方控股的限制。增值電信領域，取消大陸國內多方通信、存儲轉發、呼叫中心3項業務對外資的限制。

二是放寬農業、採礦業、製造業准入。農業領域，取消禁止外商投資野生動植物資源開發的規定。採礦業領域，取消石油天然氣勘探開發限於合資、合作的限制，取消禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開採的規定。製造業領域，取消禁止外商投資宣紙、墨錠生產的規定。

三是繼續發揮自貿試驗區開放「試驗田」作用。2019年版自貿試驗區外資准入負面清單，取消水產品捕撈、出版物印刷等領域對外資的限制。