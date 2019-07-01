6月製造業PMI持平 仍低於榮枯線

2019-07-01 02:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸國家統計局30日公布的最新數據顯示，6月中國大陸製造業採購經理人指數（PMI）為49.4%，與上月持平，仍低於50%的榮枯線。分析師認為，雖然大陸經濟仍面臨較大的下行，但隨著減稅、降費、降成本等政策紅利逐步落地，下半年製造業活動有望得到改善。

中新社報導，從企業規模看，6月大中小企業PMI均低於榮枯線。從分類指數看，6月生產指數為51.3%，比上月回落0.4個百分點，表明製造業生產繼續保持增長，但增速放緩。新訂單指數為49.6%，比上月降0.2個百分點，表明製造業產品訂貨量減少。反映外需的新出口訂單指數為46.3%，低於上月0.2個百分點。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，6月製造業PMI的特點之一是生產總體保持擴張，產業轉型升級繼續推進。在調查的21個行業中，有13個行業的生產指數位於擴張區間。

高技術製造業、裝備製造業和消費品行業的生產景氣度穩中有升，表明製造業轉型升級繼續推進，中高端製造業和消費品製造業對經濟增長的促進作用進一步增強。6月，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業的生產指數分別為55.6%、53.3%和52.2%，比5月均上升，且分別高於製造業總體4.3、2.0和0.9個百分點。

此外，市場訂單增長動力偏弱，外貿發展環境趨緊。6月，新訂單指數為49.6%，比上月下降0.2個百分點，連續兩個月處於收縮區間。其中，反映外需的新出口訂單指數為46.3%，低於上月0.2個百分點，創4個月新低。

從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、貨幣金融服務和保險業等行業商務活動指數位於59.0%及以上的較高景氣區間，業務總量較快增長。

從6月PMI數據看，當前市場訂單增長動力偏弱，外貿發展環境趨緊。另據大陸國家統計局數據，6月中國綜合PMI產出指數為53.0%，比上月回落0.3個百分點。趙慶河稱，這表明中國大陸企業生產經營活動保持擴張，但步伐有所放緩。