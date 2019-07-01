東莞港澳青創基地 正式開園

2019-07-01 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東東莞松山湖港澳青年創新創業基地29日正式開園，吸引了近40家港澳青年創業項目落地。

中新社報導，「粵港澳大灣區發展規劃綱要」明確要求支持港澳青年和中小微企業在中國大陸發展。今年5月8日，廣東省政府正式印發「關於加強港澳青年創新創業基地建設的實施方案」，提出建設東莞松山湖港澳青年創新創業基地等12家基地。

此次開園的東莞松山湖港澳青年創新創業基地以港澳科技成果轉移轉化為主線，以松山湖港澳青年創業基地為中心，以松山湖國際機器人基地、松山湖粵港澳文化創意產業實驗園區、松山湖高新技術創業基地、松山湖高新技術眾創空間為代表的一批園區港澳人才創新創業載體為多站點，組建專業港澳項目轉化服務團隊推動優質港澳項目落地成長。

據東莞松山湖管委會相關負責人透露，松山湖除了提供優質的辦公空間外，還特意成立一個松山湖港澳項目轉化中心，專門為港澳青年創業提供服務。此外，松山湖管委會正在研究制定相關的扶持政策，對落戶的項目進行扶持。

為促進科研成果轉化，營造濃厚的創新創業氛圍，多元化和多平台探索機器人人才培養，由松山湖機器人產業基地XBOTPARK聯合南方科技大學、香港科技大學及加州大學伯克利分校共同舉辦粵港澳機器人創業營也於當天正式開營，將設計思維和工程技能、機器人技術結合，創造機器人產品解決方案，為粵港澳創新創業青年提供一個機器人產業創業指導平台。