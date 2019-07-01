中非經博會閉幕 簽208億美元大單

2019-07-01 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆「中國—非洲經貿博覽會」29日在湖南長沙閉幕。博覽會期間，中非簽署84項合作文件，涉及金額208億美元。

中新社引述湖南省商務廳發布消息稱，這些合作文件包括政府間合作協議、投融資協議、商務合同、合作備忘錄等，涵蓋貿易、投資、基礎設施、農業、高端製造、航空、旅遊等多個領域，涉及安哥拉、科特迪瓦（象牙海岸）、塞內加爾、坦尚尼亞、烏干達等20多個國家。

此外，針對非洲國家希望借鑒中國大陸發展經驗的訴求，本屆博覽會還推出了「中非經貿合作案例方案集」作為參考。舉辦「中國—非洲經貿博覽會」是落實中非合作「八大行動」的措施之一。此次博覽會共有53個非洲國家率團參展，聯合國工發組織、糧食計畫署、世貿組織、非洲聯盟等國際組織，以及眾多金融機構、企業代表參會。其中，境內外參展商、採購商和專業觀眾約3500餘人。

博覽會期間，中國大陸官方提出了多項加強與非洲經貿合作的新措施，包括進一步對非洲開放市場；支持非洲大陸自貿區建設；推動大陸央企與非洲國家開展高水平基礎設施投資合作，建設與當地發展階段和定位相匹配，與國家規劃和區域政策相銜接，風險可控、經濟可行的項目等。

中國大陸方面表示，今後與非洲開展經貿合作將更加注重培育非洲內生增長能力，更加注重助力非洲經濟可持續發展，在繼續開展基礎設施建設合作的同時做好發展經驗分享。

近年來，經貿合作區已成為中國大陸企業在非洲國家投資的重要平台。截至目前，由中方投資主體在非洲建成初具規模的25家各類經貿合作區，總產值達到188.9億美元，帶動就業人數4萬人以上。

這些經貿合作區往往擁有較為完善的基礎設施建設、良好的營商環境、優惠政策和高質量服務，對中國大陸企業具有較大吸引力。在非洲經貿合作區內，中國大陸企業「手牽手」團結協作，共同為產品研發與產業升級做出努力。