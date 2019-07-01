懷柔科學城 2大科技建設啟動

2019-07-01 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京懷柔科學城兩個國家重大科技基礎設施—高能同步輻射光源和多模態跨尺度生物醫學成像設施29日啟動建設。高能同步輻射光源預計2025年建成運行，多模態跨尺度生物醫學成像設施預計2023年建成運行。

新華社報導，高能同步輻射光源項目副總經理董宇輝表示，同步輻射光源可產生高於常規X光機4至12個量級的電磁波，可用於高分辨和信號強度較弱的光學實驗，是探索物理學、生命科學與醫學、納米科技等與微觀結構有關領域的利器。

高能同步輻射光源項目占地976畝，總投資47.6億元（人民幣，下同），建成後將是中國大陸第一台高能同步輻射光源，也是世界上亮度最高的第四代同步輻射光源之一。項目將在中國大陸先進材料、航空航天、能源、環保、醫藥等領域中廣泛應用。

董宇輝說，高能同步輻射光源將為基礎科學和工程科學等領域原創性、突破性創新研究提供重要支撐，成為中國重要的國際科技合作與基礎科學研究平台。

多模態跨尺度生物醫學成像設施項目占地100畝，總投資17.35億元。項目副總工程師孫育傑表示，項目建成後將提升研究生命科學問題的能力，能精準描繪生命活動基本原理和疾病發病機制，推動腦科學、腫瘤等複雜醫學問題實現更加全面綜合的研究。

此外，空間環境地基綜合監測網二期（子午工程二期）計畫近期開工建設，已經開工的綜合極端條件實驗裝置的主體結構、二次結構已經完工，地球系統數值模擬裝置的主體結構已基本完工。

今年下半年，懷柔科學城將密集開工40個重點項目，其中包括科學設施和研發平台項目14個。北京懷柔科學城管委會副主任伍建民說，到2019年下半年，懷柔科學城落地建設的大科學裝置將達到5個。