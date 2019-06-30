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全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

陸公布新版外資准入負面清單 7大行業放寬

2019-06-30 15:49聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸國家發改委今（30）日發布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）」和「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）」，修訂在交通運輸、增值電信、基礎設施、文化等服務業領域，以及製造業、採礦業、農業領域均推出新的開放措施，在更多領域允許外資控股或獨資經營。

國家發展改革委官網公告，隨著對外開放不斷深入以及負面清單管理制度逐步完善，2019年修訂外資准入負面清單主要把握三個原則：一是推動各領域全方位擴大對外開放，修訂上述的七大行業，按照推動形成全面開放新格局的要求。

二是負面清單只減少、不新增限制。按照李克強總理在今年博鰲亞洲論壇上關於負面清單只做減法、不做加法的要求，2019年版外資准入負面清單進一步縮短了清單長度，在所有行業領域均沒有新增或加嚴限制。這也是這些年我國擴大對外開放的基本遵循。

三是通過內外資統一監管能夠防範風險的不列入負面清單。按照構建統一開放、競爭有序的市場體系要求，隨著各項監管制度不斷完善，凡是可以實現內外資統一有效監管的領域，取消單獨針對外資的准入限制，各類市場主體平等競爭。

分析指出，時隔一年再次修訂外資准入負面清單，顯示大陸堅定不移擴大對外開放的決心。

比較2018年版的外資准入負面清單，2019年版保持2018年版的體例結構。今年修訂進一步縮減負面清單長度，新推出一批開放措施。其中，大陸全國外資准入負面清單條目由48條減至40條，壓減16.7%；自貿試驗區外資准入負面清單條目由45條減至37條，壓減17.8%。

大陸國家發改委發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，放寬...
大陸國家發改委發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，放寬七大行業領域。照片／百度圖庫
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