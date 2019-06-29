《北京觀察》悲觀vs.樂觀

2019-06-29 13:22 世界日報 雲上風



6月結束，7月到臨，在中國宏觀經濟的結算和觀察中，這不僅是一個月度的轉換，還是一個有特別意義的重要的轉捩點，即這是半年的交接點，也是第二季向第三季的交接點。是以各大機構對中國經濟的分析報告，這時紛紛出台。

對中國經濟走勢的分析，無疑有樂觀的有悲觀的，還有以樂觀的形式表達出悲觀情緒的。選擇其中兩份報告，一悲觀一樂觀，拿來對比才有意思。

先說樂觀的，是中國銀行國際金融研究所的《2019年三季度經濟金融展望報告》。這份報告是站在金融研究立足點來看中國經濟走勢，得出一個最樂觀的預測成果，是由七月開始的第三季度，中國經濟就會企穩，全年GDP增長6.4%左右。

不過這一樂觀預測，主要放在政策持續推動，即在穩增長等六穩政策作用下，中國經濟上半年運行總體平穩，呈現增長放緩、通脹上行、就業穩定和國際收支平衡性增強四大特點，下半年要繼續六穩，雖然製造業投資、房地產投資增速將有所下行，但受政策支持的基建投資增速上升，消費將弱企穩。這種預測，不大令人信服。

再看個較悲觀的，來自中國人民大學國家發展與戰略研究院的經濟預測，這份報告分析中國經濟有哪些韌性去抵禦各種不確定性，又談到中國有七個短期風險，然後提出下半年中國經濟下行壓力可能持續，雖然展現了一定韌性，短期內還需要政策加大支撐力度。

於是報告的結論，是預計今年實際GDP增速為6.1%，可以完成全年目標。投資增速持續下滑的趨勢有所緩和，但疲軟態勢難以根本扭轉，消費短期內下滑壓力加大，外部環境可能會繼續惡化，預計全年出口增速為負。