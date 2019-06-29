沃爾瑪、Costco 上海設點交鋒

2019-06-29 13:23 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



美國零售商沃爾瑪旗下山姆會員店在上海的第二家分店28日在青浦區開業，兩個月後也就是8月27日，美國Costco的中國首家門市也將入駐上海市閔行區。

同樣設定會員制、倉儲式大賣場，距離不到15公里，兩家美國會員商場將正面交鋒。

澎湃新聞報導，談到與Costco的競爭，山姆會員店中國業務總裁文安德（Andrew Miles）表示，競爭是山姆會員店成長的動力，不管競爭來自哪個品牌，哪個競爭對手。

文安德指出，山姆到中國已超過20年，背後除了國際業務團隊外，更重要的是培養了一批具有本土經驗的中國採購團隊，他們非常瞭解中國的會員，在掌握全球潮流的同時，也瞭解怎麼能夠買到更好的適合中國家庭的商品，這是山姆會員店獨特的競爭優勢。

所謂會員制商店，是消費者必須購買超市年卡，才可獲得入場購物資格。中國第一家山姆會員店於1996年8月12日落戶深圳，另外25家山姆門市分別坐落在北京、上海、廣州等地，上海青浦店是第26家門市。

不同於普通商超，會員制商店更注重中高階消費者，商品種類更精簡，以沃爾瑪和山姆會員店為例，沃爾瑪的整體商品品項（SKU）接近1萬，山姆會員店的SKU一直保持在4500左右。

線下大型倉儲式賣場以外，山姆會員店還在七年前開始發展電商。