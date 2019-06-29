福州陳奕廷 力推產學實習

2019-06-29 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 許依晨 ／福州報導



福州台協會長陳奕廷 記者許依晨／攝影 分享 facebook 福州市台胞投資企業協會成立於1994年，現任會長為福州福華紡織印染有限公司總經理陳奕廷，陳奕廷上任後致力推動福州台企台商的轉型升級，去年第二度當選連任台協會長，推出許多新措施。

今年暑假將邀請台灣學生到福州台企實習，機票、吃住以及保險全包外，還提供實習津貼，希望台灣的學生能到福州走走看看，「若只是一直聽別人說大陸如何又如何，卻沒有親身來感受，怎麼會知道呢」。

陳奕廷表示，福州台協最主要的功能為扮演台企與當地政府的溝通平台，宣傳與台企有關的政策、法律外，也提供諮詢輔導等服務，另外也向福州政府和有關部門反映台資企業在生產、經營中遇到的困難和問題。

他指出，企業會員目前約有300家，涵蓋電子、汽車、精密儀器、輕紡、機械、食品、保險、農業等30多個行業，近年來越來越多台師和台青到福州就業或創業，也有許多台灣「專才」在陸資企業上班，為擴大服務台灣人，福州台協便開放台胞以個人會員身分加入協會，現在個人會員約有200名。

接任福州會長職務後，成立十多個功能性委員會，包括兩岸交流、自動化工業4.0推動、文化創意推動、稅務、商檢和人才等功能委員會，盼透過功能委員會協助台商轉型升級，當中也有較為軟性的「牽手之家」婦女委員會和高爾夫球隊，各種領域、層面都能照顧到。

陳奕廷特別提及「人才委員會」，他表示，人才委員會的目標對象為在福州工作的台籍教師、台幹和台青等個體戶，目前已有將近200人「入群」，個體戶擁有的資源較少，人才委員會將為會員排憂解難，維護權益等，「有任何問題只要在群裡提問，都能即刻獲得解答和協助」。

他說，他自己也都加入了每一個微信群組，有任何疑難雜症，大家隨時都能找得到他，秘書處也隨時提供協助，盼更多企業和在福州台灣人都能加入協會。

暑假即將到來，陳奕廷預計邀請台灣學生到福州實習，包括食宿和來回機票，都不需要學生自掏腰包。

他說，歡迎大學生、碩士生、博士生以及應屆畢業生到福州實習，目前已經向台企會員徵集到100多個實習職缺，他坦言，做這件事當然可能給企業帶來困擾或麻煩，還要顧及實習生在大陸期間的安全，但是若實習生於實習期間表現不錯，未來一畢業實習單位或許就直接聘用，創造雙贏。