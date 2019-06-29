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陳奕廷談經營 專注本業 認真做紡織

2019-06-29 01:38經濟日報 記者許依晨／福州報導

福州福華紡織印染廠。 網路照片
福州福華紡織印染廠。 網路照片
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1990年代初，福華紡織在福州晉安區福馬路附近落戶，是福興投資區首家入駐台資企業，1997年剛大學畢業不久的陳奕廷追隨父親的腳步來到福州，20多年後，陳奕廷已成為企業的「掌舵人」，今年五一勞動節獲選為福州市首批台胞勞模。

陳奕廷的父親陳建男1991年到大陸設廠，陳奕廷自中央大學企管系畢業也到福州工廠協助父親，他坦言，起先他對紡織、印染以及工廠業務等「完全不懂」，但既然來了就要好好地做。他跟著老師傅在每一個部門學習，一個部門待上一個月，光是「認識工廠」就花了大半年的時間。

接著進入「管理工廠」的階段，他稱，早期老台幹的技術工藝的確是一把罩，但對企業管理模式或觀念卻相對保守落後，他以做帳為例，當時老師傅還是用手寫人工記帳，但他堅持改用電腦化、數據化的管理，成立「生產管裡部」，工廠數據全都要連線，雖然溝通過程承受許多壓力，但就是這樣的一個決定，慢慢調整工廠體質，可以說是企業後來生存的關鍵。

陳奕廷指出，不管科技如何進步，人類對穿衣的基本需求是一定有的，但競爭者眾，要與越南紡織廠搶單，成本和質量就要更有競爭力，因此，對工廠300名員工的業務管控是重要的一環，他自信表示，「我的故障率小，交貨準時，質量、手感、顏色都跟客人要的一樣，數量不會短斤少兩」。

「目前公司得到一個前所未有的發展」，他說道，早期成品的故障率約莫1.2%至1.5%，今年4月，成品故障率創下建廠至今的歷史新低，僅有0.2%。陳奕廷表示，他從未投資其他領域，「就是專心、認真做紡織而已」。

陳奕南紡

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