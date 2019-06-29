陸資來台的迷思／美食…打不破政治疆界

以揚州獅子頭、文思豆腐羹等吸引老饕的冶春茶社，為首家來台陸資國企餐飲業者。 本報系資料庫 分享 facebook 「俏江南走了，海底撈來了」，陸資餐飲業來台，樓起樓塌，連帶讓打著揚州百年名店旗號的「冶春茶社」，歷時近九年不墜，尤顯獨特。

揚州市政府旗下的揚子江投資發展集團，斥資6,600萬元，在台灣成立揚州冶春淮揚美食公司，2010年1月成為經濟部投審會核准的陸資國企餐廳首例，同年9月開幕，且在2010年9月、2013年4月，分別增資3,300萬元、1,372萬5,000元，累計投資逾1.1億元。

不過，隨著落腳地、台北市京華城購物中心計劃出售，冶春的下一步，受到關注。當年推動此案，同時也是京華城大股東的威京集團主席沈慶京受訪時說，「京華城要標售，他們想換地方，地點選好了沒，我也不清楚」。

旗下事業涵蓋石化、工程、機械、保全的沈慶京，先前還有個「揚州京華城中城總策劃師」的頭銜。早在2007、2008年間，他就向當時的揚州市長王燕文提出邀請，「小時候看老一輩吃揚州菜，是很奢侈的，常常吃不起，所以想要引進，大家也可換換口味」，冶春後來真進駐京華城11樓，他還給予相對優惠的租金。

沈慶京感嘆，當年覺得「吃的東西」最沒利害關係，無涉政治意識形態，希望藉由引進冶春茶社，為兩岸深化交流揭開序幕，無奈事與願違，如今兩岸氛圍丕變，這樣的結果當然不算成功，「對我來講，算是人生各種遺憾的其中一節篇章」。