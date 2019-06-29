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陸資來台的迷思／個人前來投資 兩成失敗

2019-06-29 01:40經濟日報 林彥呈

陸資投資人包括自然人與法人，近十年來（2009年7月至2019年5月）， 以大陸地區人民（自然人）身分來台投資共645件，占整體1,284件比率達到一半，其中，註記解散、歇業、停業、撤銷、持股轉讓、廢止等有130家，比重達到兩成。

陸資自然人來台創業的型態多樣，可能是你我日常用品的製造商，可能是鄉間路邊不起眼的壽司店，也有委託台灣菸酒公司代工製造，隨後再轉賣回國的菸商。

不知道是否因為受制於「特殊身分」，他們多數低調，循線追蹤甚至還會出現「撥了空號、查無此人」的結果，不禁令人更加好奇，這些在台開枝散葉的陸資究竟何方神聖？名單上又有多少幽靈人口？

經濟部投審會官員說明，我方對批發零售業的限制相對較少，部分陸資自然人看中台灣物美價廉特性，來台設點是為了方便採購、洽詢業務，只留公司登記地點， 實際上卻沒人駐守。

除此之外，過去常見「假投資」，如先匯入資金、設立公司，人一進來後就把錢轉走了。但官員表示，投審會每年都會分批訪查，一方面了解業者實際營運狀況，並且跨單位攜手地方政府、商業司或稅務機關持續追蹤，管理已經趨嚴。

走訪位於高雄的「食田嚴選 」，老闆曾旅居美國、瑞士及中國，2010年從打滾20餘年的金融圈退休後，在上海賣起咖啡 、麵包，曾管理超過700位員工 、每天營業額逾新台幣60萬元。

直到幾年前，陸籍太太懷有身孕，考量各個方面的便利性 ，毅然決然返台落腳，但殊不知，這段回家的路並不好走。

陸籍太太擁有烘焙師、杯測師及咖啡評鑑師等專業證照，當初是以她的身分申請開業，卻因陸資身分讓他們處處碰壁，光是投審會就花了大半年 ，不停要求補件，就連到銀行開戶，也被以「和詐騙犯同名」為由斷然拒絕，讓夫妻倆感到不可思議。

產品涵蓋運動護具、購物袋、電腦袋的健拓研創有限公司，負責人楊健飛，畢業後先在廣東的台資企業打工，後來獲得台商支持開創事業，對台灣頗有感激之情。

健拓於1996年在中國大陸成立，2010年遷至柬埔寨，當時聘請的廠長是台灣人，藉此得知我政府開放陸資來台投資一事， 2012年5月來台新設公司，但在還沒獲得核准之前，楊健飛根本從未到過台灣。

「耿直、勤勞、務實、敬業、不服輸、知識豐富、研發能力優異」，這些正向的關鍵字，都是台灣人在楊健飛心目中的模樣。但美中不足的是， 台灣年輕人對於沒有接觸過的事情很恐懼，即便這項工作是他們所學專業，只要聽到沒人帶領、必須獨立作業，「十個人有十個會退縮」。

至於年紀較大、經驗老到的師傅，則是往往自我感覺良好，最後做出的成品淪於孤芳自賞、不符實際需求。此外，台灣廠商時常標榜「質優」所以「價高」，而這正是多年來被陸企打敗的心症。

咖啡幽靈台商

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