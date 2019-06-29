陸資來台的迷思／OTT業者：審查大小眼

看過「延禧攻略」嗎？在愛奇藝台灣站獨家上映時，創下觀看突破1.5億人次的流量紀錄，這是大陸知名影音網站愛奇藝自製劇採「網台聯動（網站和電視台合播） 」模式的成功案例。網路無國界，「連上網路，基本上什麼都可以看得到。」歐銻銻娛樂董事長范立達指出，Netflix（網飛）、 騰訊旗下WeTV等境外影音視頻， 透過網站、手機App，即可輕易對台放送。

OTT （網路影音服務）為何競相搶灘，在台灣快速竄起？影音業者分析，價格是關鍵，相較有線電視、機上盒，OTT「上網隨時隨地可看、免費或低月費」。

以WeTV來看，用戶試看優惠價包月僅90元，包季250元；愛奇藝則採用免費會員和VIP 付費會員雙機制，付費會員年費不到2,000元能擁有專屬片庫。比起月繳至少600元的有線電視，難怪後者擋不住「剪線潮」。

同樣是境外線上影音串流服務，台灣對外資、陸資可就「大小眼」，愛奇藝來台設子公司、分公司一再被打回票，提訴願也被駁回，多年來，愛奇藝台灣站所有業務均由「歐銻銻娛樂公司 」全權代理。

代理畢竟跟落地投資台灣相差十萬八千里，范立達說，愛奇藝在台灣落地已經很多年了，存在不代表合法，僅管有意願在台名正言順 ，「自願被納管、乖乖繳稅」，但因為中資的敏感身分，被拒千里。

不給設公司實在沒道理，令他想不透的是，同樣影音串流服務，為什麼陸資外資有別？「外資審查就用負面表列，陸資卻要正面表列，這不是戴著有色眼鏡」？

范立達翻開經濟部投審會對陸資來台投資審查項目和規定，白紙黑字寫著，「資料處理、線上影音串流為正面表列可投資項目」。投審會對陸資來台投資審查，採跨部會合議制。范立達說，文化部反對最激烈，認為有國安疑慮，用兩岸人民關係條例卡關，「很鬼扯的理由」。

愛奇藝來台採購台灣影視內容 、自製戲劇、付費分帳，而Netflix在境外提供服務，在台並無稅籍。范立達替台灣算了一筆帳，他說「境外電商來台，政府不給落地就課不到20%營所稅，只因陸資身分就拱手往外推，原則令人不解」。