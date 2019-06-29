陸資來台的迷思／陸資在台 假研發真營運

2019-06-29 01:39 經濟日報 本報專題報導



台灣對全世界開放，獨對陸資築起高牆，這是誰的損失？陸資來台案件個人占了一半，卻有二成沒在營業，又是為什麼？

系列四之三

大陸電競娛樂市場野蠻生長，規模估達130億美元，其中，行動遊戲有逾5億用戶，產值高達人民幣250億元，熱門遊戲改編成小說、拍成電視劇和電影，收入更是可觀。這塊大餅，台灣看得到卻很難吃到。

ECFA服務貿易協議功敗垂成是關鍵。在三波開放陸資來台後，兩岸在線上遊戲製作與研發陸續對等放行，商機最大的線上遊戲網站營運，原本服貿協議已敲定兩岸將建立「IP（智慧財產權）共創」的產業合作模式，優勢互補，一起整合開發、集中上市。

不料，2014年的太陽花學運，兩岸遊戲產業對等開放的大門就此戛然關上。

「我們其實很焦慮」，成立逾25年的老牌遊戲公司，宇峻奧汀董事長劉信，對台灣遊戲產業陷入困局憂心忡忡。

宇峻奧汀是台灣最元老、也是排名數一數二的遊戲開發公司，創業第一砲《幻想三國誌》和《三國群英傳》系列，更是大陸遊戲玩家口中「小時候誰沒玩過」、「人生第一款正版碟」的啟蒙遊戲。

北京掌上明珠執行長武春、杭州樂港科技執行長陳博，毫不諱言，正因台灣的遊戲啟蒙而投身遊戲產業。

只是曾引領風騷的台灣自製遊戲，已從全球第三大的王座，跌落神壇，早已不敵大陸。

台灣遊戲產業真的回不去了？劉信給出令人意外的答案。他透露，宇峻奧汀最新開發的手遊版本《三國群英傳─霸王之業》，已經敲定跟大陸互聯網「一哥」騰訊合作營運。

同時，《幻想三國誌》亦授權給中國天鵬文化傳媒集團拍攝古裝仙俠大劇，合作推出45集的仙俠奇幻網路劇，預計明年開播。

宇峻奧汀是怎麼辦到的？劉信說，就像《三國群英傳─霸王之業》遊戲的主題精神「攻城掠地、成就霸業」。

他表示，透過兩岸合作共同開發，可增加台灣遊戲的能見度，特別是台灣在美術設計的人才很多、很強，合作除可壯大台灣產業，還能開拓亞洲之外的市場，如歐美日韓。劉信表示，未來宇峻奧汀會持續透過兩岸合作，不只是遊戲，也會在影視、動漫、動畫上，進行更多元化、更廣的合作。

台灣遊戲業者的訴求，顯然跟政府對陸資政策，特別是遊戲這類文化產業開放的立場，並不相像，甚至現實與理想背道而馳。

台灣遊戲產業有個公開的祕密，手機遊戲高達九成都有陸資背景，換句話說，就是陸資在台「假研發、真營運」。業界也盛傳，台灣前十名手遊，不乏港商、新加坡商，背後開發商其實都來自大陸。

台灣遊戲業者表示，政府要正視各式各樣的陸資「殼公司」在台設立，這顯示，圍堵陸資恐不是最好辦法。業者說，台灣市場相對小，但競爭者多，不如讓陸資「化暗為明」，基於雙邊發展的公平性，鼓勵兩岸共同合作，協助台灣遊戲業者掌握龐大的兩岸遊戲商機。（戴瑞芬、林彥呈）