華為：4年付專利費60億美元 8成給了美國公司

2019-06-28 14:30 世界日報 北京28日電



華為:累計支付專利費超60億美元80%給了美國公司 新華社 分享 facebook

華為27日發布《尊重和保護知識產權是創新的必由之路》白皮書指出，華為去年研發投資達150億美元，列全球第5，截至2018年底，累計獲得授權專利8萬7805項，其中1萬1152項是美國專利，自2015年以來獲得智慧財產權淨收入累計超14億美元。另華為累計也對外支付超過60億美元專利費用於合法使用其他公司專利，其中近80％支付給美國公司，「沒有哪家公司可以靠偷竊領先世界」。

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中國經濟網報導指出，美國盯上華為，質疑中國透過軍方背景的華為及中興通訊獲得美國最先進技術，用於軍事化。華為首席法務官宋柳平承諾表示，華為不會將專利組合武器化，並且願與美國公司和全球的消費者分享5G技術；華為也將採取開放合作態度，按照FRAND原則（公平、合理、無歧視承諾），與各廠商和運營商進行專利許可和授權討論。

科技日報報導，宋柳平表示，知識產權是受到法律保護的私有財產，華為主張通過法律程序來解決知識產權糾紛。在華為過去30多年的經營和發展歷程中，沒有一起案件被法庭認定存在惡意竊取知識產權的行為，華為也沒有因此被法庭判決承擔賠償責任。「如果知識產權淪為政客的工具，將傷害人們對專利保護制度的信心。如果某些政府選擇性剝奪一些公司的知識產權，將會摧毀全球創新的根基。」

報導引述宋柳平表示，眾多華為技術創新成果已融入至3G、4G和5G公開標準中，這表明華為對於知識產權採取合作、尊重的態度。宋柳平指出，即使有些國家的客戶沒有直接購買華為的產品，他們事實上也在使用這些核心專利，分享華為的技術貢獻。

澎湃新聞網報導，宋柳平強調，創新與知識產權保護是華為商業成功的基石，「沒有一次產品成功、沒有一項關鍵技術與華為過去經歷的所謂商業機密侵權指控有關，沒有哪家公司可以靠偷竊領先世界。」