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人行穩市 擴大逆周期調節

2019-06-28 01:54經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

中國人民銀行下一步貨幣政策定調，將逆周期調節的力度從第1季的「堅持」，調整到第2季的「適時適度實施」。由於大陸5月經濟數據不如預期，不少法人認為，不排除人行會適時擴大逆周期偏鬆調節力度的可能。

逆周期調節是指當經濟不景氣的時候，人行透過降息或降準等寬鬆貨幣政策，扭轉不景氣的周期，反之當景氣過熱的時候，也可以透過升息等手段來扭轉。

澎湃新聞報導，人行昨（27）日公布，貨幣政策委員會2019年第2季例會日前在北京召開，在宏觀槓桿方面，人行趨於謹慎，從首季「趨於穩定」調整至第2季「高速增長勢頭得到初步遏制」，從金融風險防控效果上，也從「成效顯現」調整至「穩妥果斷推進」。

大陸投資機構認為，外部不確定性短期很難明朗，為短期貨幣政策保持適度加大逆周期定向調節力度，並配合財政發力的可能性較大。

在海內外經濟金融形勢判斷上，對比第1季，人行在第2季度刪掉「金融市場預期改善」表述。儘管第2季尤其是5月人民幣對美元匯率貶值，但貨幣政策委員會對匯率判斷依然是「匯率總體穩定，應對外部衝擊能力增強」。

中金網報導，在貨幣政策面上，與第1季保持一致，人行在第2季繼續強調，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不做「大水漫灌」（指貨幣政策量化寬鬆），保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與GDP名義增速相匹配。

此外，利率市場化改革有望加快。對比第1季「穩妥推進利率等關鍵領域改革」，人行第2季提出「深化利率市場化改革」。將完善商業銀行貸款市場報價利率機制，更好發揮貸款市場報價利率在實際利率形成中的效應，推動銀行降低貸款附加費用，確保小微企業融資成本下降。

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中國人民銀行
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