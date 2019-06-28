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雲台文創 發掘合作新模式

2019-06-28 01:56經濟日報 特派記者劉秀珍／昆明27日電

來自雲南和台灣的文創業者和學者，27日在雲南昆明分享文創商品如何有效連結市場的經驗。雲南大學藝術學院院長周昌新說，他曾來台環島90天，非常欣賞台灣的人文與自然環境，歡迎台灣的文創業者一起加入雲南「一縣一業（產業）」的文創開發工程。

第八屆雲台會今年首開「雲台文化創意產業合作論壇」，邀請台灣25位、雲南18位的相關業者和學者出席。論壇由雲南省台辦副主任張燦主持。

張燦指出，這次特別邀請雲台兩地文旅特色、文創品牌經營、特色小鎮、健康醫美、創意生活打造等領域的企業家、藝術家、知名人士對話交流，希望促進互補合作，激發兩地文創企業的活力，整合創新創造要素資源，推動雲台文化創意產業融合發展。

主題演講中，台灣方有功信國際精品股份有限公司董事長林榮勳、鑫盛影視集團董事長羅法平分享經驗。林榮勳介紹將文創商品拓展至飛機航班的實際案例，羅法平則建議可透過拍攝電視劇的方式，作為文創產業交流的平台。

曾經來台環島90天的周昌新，是學者也是大陸知名的藝術家，他將環島的所見所聞做成台灣畫作，並在台灣展出。周昌新對台灣的文創實力印象深刻，他也參與了雲南 「一縣一業」計畫，因此邀請台灣文創業者一起加入「一縣一業」的開發。

雲南省旅遊商品協會會長蔡超也是雲南好禮科技有限公司董事長。他在主題演講中，提出當前雲南旅遊商品的不足處，包括一、多數是來自廣東、浙江等地的商品，較無當地特色；二、與市場實際需求有落差 ，實用性不夠。這些都是台灣文創業者可以切入、發揮優勢的地方。

台灣太極影音科技公司董事長黃寶雲這次接受雲南副省長張國華邀請，除了在雲台會開幕式上發表主題演講，也出席27日的文創論壇。她希望能藉由論壇，發展出雲台兩地文創交流的新平台。

聯合數位文創上海悠逖文化公司副總經理劉奕志，在論壇結束後指出，台灣業者較少有與雲南同業接觸的機會，這次能到雲南與同業交流，應可挖掘出不同合作的模式。

文創產業創業環島
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