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陸資來台的迷思／航空銀行業 成果最豐碩

2019-06-28 01:59經濟日報 本報專題報導

陸資來台成績兩岸都不滿意，但仍有表現亮眼的行業。它們如何為兩岸合作開創前景，又有哪些契機，帶您一探究竟。

系列四之二

政府開放陸資來台投資十年，整體成果雖不如當初設想，兩大特許行業卻是貢獻頗大，17家陸籍航空公司、三家陸資銀行在兩岸間搭起的人潮、錢潮，紅紅火火，絡繹不絕。

今年6月6日晚上7點多，台北市西華飯店對面的寰宇大樓5樓，中國東方航空台灣分公司的辦公室，燈還亮著，為了兩天後，上海航空在松山機場的波音787-9夢幻客機首航而忙碌。上航是東航的全資子公司，在台灣，由同一套人馬提供服務。

寰宇大樓前林立陸籍航空公司看板。 記者曾吉松／攝影
寰宇大樓前林立陸籍航空公司看板。 記者曾吉松／攝影
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寰宇大樓由兩棟建物組成，除了東航與上航之外，山東航空、四川航空、吉祥航空、中國貨運航空也在這裡落腳，堪稱全台最大的陸籍航空群聚地，它們都是國泰人壽的房客。隨著寰宇大樓規劃都更，陸籍航空招牌林立的醒目景象，今年底將走入歷史。

經濟部2009年6月30日開放陸資來台，第一波獲准投資的就是航空公司，當時兩岸直航需求殷切，投審會一次准了七家，大陸三大航空公司國航、東航、南航全來了。

十年間，兩岸航線旅客人次從312萬擴大至1,074萬，市場大餅愈做愈大，陸籍航空也從七家暴增到17家。交通部民航局統計顯示，東航2018年載客人數129萬7,456人，穩居陸籍航空一哥；次為南航，也有110萬2,035人。

東航台灣分公司總經理施海波，原本是東航雲南分公司市場部總經理，2015年2月派駐到台灣來，隔年陸續催生高雄營業部、台中商務代表處、台灣呼叫中心（客服中心），「這些都是陸籍航空首例，體現我們深耕台灣的決心」。

她表示，發展台灣的企業戶是東航現階段的核心任務，已有逾600家合約企業，分布在電子元件、封測、塑化等，有助發展高端客戶及高艙位採購。

施海波還講了件趣事，東航有位女同事，和台灣的男同學擦出火花，有天突然想到，既然要一次次地購買機票，何不一次買足，還能享受一些優惠？

總公司根據她的想法，認真把產品研究一下，在台灣推出兩岸航線市場上最受歡迎的套票產品，一次購買三到六張，可享一定幅度優惠，獲得非常好的反應。

回顧過去十年，來台陸資中，自身發展順利、對兩岸貢獻也很大的，有「在台陸資機構總代表」封號的中國機電產品進出口商會台北辦事處主任李榮民說，除了航空業，另外就是銀行業。

台灣目前有三家陸資銀行獲准設立分行，講起「一哥」，非擔任台灣地區人民幣清算行的中國銀行台北分行莫屬。中行台北除了資產規模最大，開業以來平均每年獲利最高，第一任分行長蔡榮俊也是全部在台陸企一把手裡頭，來台灣最久的，「一轉眼度過了十年的光陰」。

蔡榮俊因為屆齡離任，上個月把行長職務交棒了。6月11日在台北分行4樓和媒體聊起，七年前中行台北搶先開業時的社會氣氛，「兩岸其實都有一些擔心跟顧慮」。

陸資銀行是擔心說，台灣市場銀行家數多、跟大陸比起來存放利差小，中行台北甚至做好全面虧損的準備；台灣本地的銀行則是擔心，陸資銀行來了，會不會對他們的業務有所衝擊。

這些年下來，台灣市場的人民幣商品，存款、債券、基金、保單、期貨等等蓬勃發展，對本地的銀行業帶來收益；金管會統計也顯示，全體本國銀行2012年的稅前盈餘為2,402億元，2018年走高至3,342億元，六年增近千億，並未因為陸資銀行來了而受到衝擊。

「實際的結果，兩方面都是可以達到合作共贏，因為市場大了」，蔡榮俊簡單講出關鍵。再以中行台北為例，七年來繳了幾十億元的稅、僱用台籍員工70人，因為貢獻大，在我方對陸籍人士來台工作採一年以下「停留」概念、嚴發入出境許可證之際，中行台北罕見獲發「三年多簽」。

陸資東航
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