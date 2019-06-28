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陸資來台的迷思／生技合作 兩岸下個鑽石產業

2019-06-28 02:00經濟日報 戴瑞芬

陸資來台十年，兩岸生技產業合作正逐漸開花結果。 本報系資料庫
陸資來台十年，兩岸生技產業合作正逐漸開花結果。 本報系資料庫
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大陸今年新藥核准上市案創新高，還打開全球臨床試驗認證大門，台灣也搭上順風車打進世界盃。陸資來台十年，生技已成兩岸合作的下個鑽石產業。

2009年3月台灣啟動「生技起飛鑽石行動方案」， 6月底正式開放陸資來台。在美國大藥廠拚搏20多年的兩位博士專家，一個專長製藥品質分析的台灣人，一個專長新藥研發的大陸人，決定共同合作到台灣創業成立生物製藥公司漢霖生技，踏出兩岸生技產業合作的第一步。

十年一晃即逝，這家公司卻發生翻天覆地的變化。新藥研發太「燒錢」，原本計畫在台灣股票掛牌上市，因「陸資成分」一再被擋關，美夢變成一場惡夢。

山不轉路轉，大陸傾力發展大健康產業，生物醫藥成為國家戰略性新興產業，看好台灣技術跟人才優勢，陸資股東「你退我進」。去年初，漢霖生技台灣實驗室悄悄換了新身分，已是上海復星集團在台灣100%持有的子公司。

復星集團是中國前50大最有價值品牌，復星集團董事長郭廣昌最重視的，就是創業最初投下的第一桶金──現代生物醫藥，從創業至今，生醫始終是復星集團的主力事業。

「新藥研發非常『燒錢』啊，陸資來台就是『輸血』。」生技界人士表示，漢霖生技只是這十年來，陸資在台灣從入股到併購，其中一個典型的例子。

以漢霖生技來說，陸資集團除了在台灣進行新藥研發，在美國和大陸都有布局，三地分工合作。「前端技術在美國，為的是能國際接軌；之後到台灣進行分析、細胞培養；大陸進行大型動物實驗，人體臨床。最後還會在美國和大陸分頭申請新藥銷售，目標是全球市場」。

錢燒了十年，台灣實驗室研發的新藥去年終於拿到中國藥監局認證的專利。這是大陸核發的首個國產「生物類似藥（台灣稱生物仿製藥）」藥品註冊，新藥同時在澳洲進行臨床試驗申請國際藥證，「台灣研發的第二個新藥已向中國藥監局提出申請，到年底還會有第三個」。

漢霖生技今年春節後向經濟部投審會申請增資1,000萬美元，打算用來增加設備和用人，但是在初審流程就卡住，「申請遞交三個月了，還一直要求補件。」生技界人士直指，這就是技術性拖延，擺明不讓陸資的錢進來。

難道陸資像洪水猛獸，台灣到底怕什麼？

與北京大學共同合作開發新藥，也在杭州併購陸企藥廠的杏輝藥品董事長李志文表示，他看陸資來台投資生技業，並不是看中台灣市場，而是肯定台灣的臨床試驗環境。

行政院政務委員吳政忠指出，生醫產業投資風險高、研發期程長，民間企業的布局不應害怕跨出台灣找外援，不懼陸資路更寬。

生技產業陸資
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