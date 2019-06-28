陸資來台的迷思／阿里助攻 中小企業抱團成長

大陸電子商務巨擘阿里巴巴，2008年就來台灣推展跨境電商平台，其間歷經從新加坡商變港商、從外資變陸資的波折，甚至曾被經濟部要求撤離台灣，但不容否認的是，藉由這個電商霸主提供的平台，確實讓許多國內中小企業更加茁壯，成群結盟「抱團成長」，催生一個又一個隱形冠軍。

台灣市場雖然不大，卻是阿里巴巴跨出大陸、布局海外的重要一步。一位曾在台灣阿里巴巴任職五年多的員工指出，以前大陸相當封閉，企業要「走出去」、從事全球化布局，根本什麼都不懂，相較其他語言不通、完全陌生的地區，台灣成了阿里跨足海外的重要試金石。

台灣的社會結構和消費行為與歐美國家相似，高度成熟的電商、科技環境，與阿里巴巴的需求十分契合，加上「奧客」眾多，只要學會如何打交道，找出成功模式，進軍國際無往不利；就算在台灣失敗了，也因市場規模不大，成本耗損有限，「CP值算是最高」。

「其實我們不太喜歡被強調是陸資。」該名員工表示，阿里巴巴來台迄今，最成功的就是在地化，不僅服務的對象是台灣人，公司只有二位陸籍員工，而且是加入阿里之前就嫁到台灣了。

台灣中小企業習慣「留一手」，阿里巴巴秉持「愈分享愈成功」的精神，永遠不缺願意分享的成功案例，這也是他們的優勢。透過為老闆設計的成功營（電商企業管理課程）、為高階主管設計的成效營（電商平台運營課程），及每年舉辦的十大網商競賽，迄今已催生杯王、粉王、膜王，及將珍珠奶茶推上國際舞台的承恩食品。

實地走訪位於新北市林口工業區的調味料生產公司百鮮企業，粉王的總部所在，外頭連個招牌都沒有，只見工作人員忙進忙出，濃郁的辛香料氣味瀰漫整座廠區。

成立逾30年，百鮮早年做的都是「柑仔店」傳統通路，向迪化街的盤商銷售胡椒粉、咖哩粉等。2013年，百鮮砸下重金擴充設備規模，創辦人卻因病倒下，加上台灣再度爆發食安風暴，調味粉銷量急遽萎縮，百鮮不得不積極找出路，最後找上阿里巴巴。

二代接班的百鮮業務經理林裕閔說，加入阿里巴巴後的最大收穫是結識各路好手，甚至組成「商盟」，不再只是單打獨鬥。

林裕閔數度提到「抱團成長」一詞，這個概念源於大陸中小企業相互扶持的精神，「一個人走得快，但一群人走得遠」，透過彼此經驗分享與交流，不僅可以少走許多冤枉路，更能激盪出意想不到的獲利方程式。

某天，林裕閔和一名商盟成員討論時，發現阿里巴巴平台的數據顯示，鹹式調味料的「搜索指數」及「買家指數」都不高，可能與每個國家的飲食習慣有關。對方據此建議，近年全球興起健身風潮，乳清蛋白粉成為市場寵兒，協助國際客戶研發多元口味的乳清蛋白粉，「本質上粉王還是粉王」，這一席話讓林裕閔想通了，嘗試後發現確實可行，成功機會比過去調味市場還高。

「我們希望成為食品界台積電。」林裕閔說，百鮮以前不喜歡接代工，後來想想也沒什麼不好，猶如「共享」概念，反正設備一樣，只是從產品走向服務，「不一定要自己做料理，但所有料理都有我們的影子」。