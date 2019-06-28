TLD：大陸帶來航空業新機會

2019-06-28 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國正在加快推進以「智慧機場」為關鍵支撐的現代化機場格局。全球機場設備領軍企業法國TLD集團高管表示，中國此舉將為全球航空業帶來市場、技術以及管理思路創新的重要機會。

新華社報導，「中國發展的民用航空市場對於新技術意味著巨大的現實及潛在需求，同時也抱有開放的態度。我們的發展與中國民航業有著不謀而合的理念—綠色與創新。」TLD集團亞太區首席執行官董拓說。

TLD集團由全球六家航空地面設備製造企業組成，在航空地面設備領域的設計、製造，以及服務領域的歷史超過60年。目前，該集團在全球共有7家工廠，分別位於法國、加拿大、美國和中國。

董拓說：「中國民航當局將智慧機場放在現代化機場的關鍵地位，這對於本土和全球航空製造商都意味著重大機遇。我們擁有15類機場地面設備，從牽引車、機務設備、貨運設備到融入了智能技術的機場運輸車輛，它們的機會來了。」

當前，中國民航局正致力於推進以「平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場」為核心的「四型機場」建設，智慧機場被定位為關鍵支撐。

中國目前是全球第二大民航市場。根據中國民航局的統計數據，2018年，中國民航旅客運輸量達到6.1億人次、貨郵運輸量達到738.5萬噸。

截至2018年底，全國頒證的運輸機場總數達到235個，其中年旅客吞吐量達到「千萬級」的機場為37個。

董拓說，隨著中國改革開放的進程，他們的設備逐漸進入到中國各地的機場，與中國民航業攜手共贏。現在，他們把生產體系帶到中國，用中國製造的設備服務國際客戶。