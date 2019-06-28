中博會落幕 陸經濟發展「韌性十足」

2019-06-28 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為期4天的第十六屆中國國際中小企業博覽會（以下簡稱中博會）27日在廣州落幕。中新社報導，從會上參展商得悉，當前中國經濟發展依然韌性十足，且持續惠及全球經濟。 報導稱，本屆中博會首次設立「專精特新」展區，中國近1500家中小企業帶來了各行各業的創新產品：釣魚機器人、只有A4紙薄且可360度彎曲的超薄玻璃、可抗7級大風的夜間應急照明等黑科技元素隨處可見，折射出中國企業高質量發展成效。

來自北京的臻迪集團展示了「PowerDolphin小海豚」。這款釣魚機器人可以實現水上水下4K錄製、智能化釣魚輔助、水下地形繪製和快速救援等功能。據介紹，其採用了無線控制技術，控制距離達800米，通過人工智能算法，能够準確推薦釣點位置。

近年來，除了企業創新發展，中國新的市場主體大規模湧現。中國經濟韌性最大的來源之一，就是每年有這麼多的新設市場主體。

中國國務院發展研究中心中小企業研究所副所長張文魁表示，新設企業帶來了經濟增長新動能，也解決了就業問題。他說，中國商事制度改革使得企業設立變得越來越容易，激活了市場活力。目前世界上很多國家的企業總量可能都沒有中國一年新增的多。

本屆中博會吸引了境內外近3000家企業參展，墨西哥、馬來西亞等多個國家展團亮相，積極開拓中國市場。

墨西哥合眾國墨西哥州經濟發展部工業發展處處長塞爾吉奧．赫爾南德茲．納瓦說，墨西哥州希望與中國在食品、紡織、珠寶等領域有更多的貿易往來。

馬來西亞國際貿易及工業部副部長王建民表示，馬來西亞非常歡迎來自中國企業的投資尤其是機器人、人工智能等高科技領域的投資，也期待在交通等領域開展一帶一路合作項目。