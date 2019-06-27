砸錢送女兒上史丹福 山東首富身價2個月縮水114億

2019-06-27 19:14 世界日報 中國新聞組／27日電



山東首富花巨資送女進斯坦福，負面纏身身家縮114億。 圖／取自香港經濟日報 分享 facebook

今年4月，美國大學招生舞弊案爆發，其中一名涉案中國女生的家庭支付了650萬美元，以換取進入史丹福大學就讀，這名女生被證實為步長製藥董事長趙濤的女兒趙雨思。據統計，史丹福事件爆發至今，步長製藥股價累計下跌17%，山東首富趙濤的個人持股市值，也從約140億人民幣縮水至約115億人民幣（約損114億元台幣），相當於趙濤花了25億人民幣又650萬美元送女兒去史丹福。

封面新聞報導，步長製藥26日舉辦年度股東大會，沒見到去年主持大會的趙濤，參加的股東人數並不多，機構也寥寥無幾，場面冷清。相比其他上市公司的股東大會，步長製藥的交流環節顯得十分倉促，整個股東發言及回答提問環節只用了不到5分鐘就匆匆結束，甚至有「走過場」的嫌疑。

事實上，步長製藥的低調謹慎，也在意料之中。史丹福事件發生後，面對當時鋪天蓋地的輿論，趙濤也未有親自出面說明，僅在公司官網掛出了一則簽名回應，稱資金來源與步長製藥無關，不會影響公司正常經營。

隨後，公司又接到了來自上交所的問詢函。問詢函提到，公司2018年銷售費用高達80.36億元人民幣，占營業收入比例為59%，其中市場、學術推廣費及諮詢費74.86億元人民幣，又佔了銷售費用的九成以上，要求步長製藥說明。

步長製藥回覆，2018年度公司總共組織市場活動1.9萬餘場次，市場調研2.3萬餘場次，學術交流活動2萬餘場次。也就是說公司全年共舉辦了6萬餘次活動。與此同時，步長製藥2018年的研發費用只有4.8億元人民幣，引起市場震驚。

事實上，醫藥企業畸高的銷售費用已經成為監管關注的重點。iFind數據顯示，2018年A股179家醫藥企業銷售費用合計高達1908億元人民幣。財政部已緊急下令，對77家醫藥企業公開查帳。其中有27家A股上市藥企進入名單，步長製藥又在其中。