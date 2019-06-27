親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

G20焦點：習近平的美中貿易「城下之盟」

砸錢送女兒上史丹福 山東首富身價2個月縮水114億

2019-06-27 19:14世界日報 中國新聞組／27日電

山東首富花巨資送女進斯坦福，負面纏身身家縮114億。 圖／取自香港經濟日報
山東首富花巨資送女進斯坦福，負面纏身身家縮114億。 圖／取自香港經濟日報
分享

今年4月，美國大學招生舞弊案爆發，其中一名涉案中國女生的家庭支付了650萬美元，以換取進入史丹福大學就讀，這名女生被證實為步長製藥董事長趙濤的女兒趙雨思。據統計，史丹福事件爆發至今，步長製藥股價累計下跌17%，山東首富趙濤的個人持股市值，也從約140億人民幣縮水至約115億人民幣（約損114億元台幣），相當於趙濤花了25億人民幣又650萬美元送女兒去史丹福。

封面新聞報導，步長製藥26日舉辦年度股東大會，沒見到去年主持大會的趙濤，參加的股東人數並不多，機構也寥寥無幾，場面冷清。相比其他上市公司的股東大會，步長製藥的交流環節顯得十分倉促，整個股東發言及回答提問環節只用了不到5分鐘就匆匆結束，甚至有「走過場」的嫌疑。

事實上，步長製藥的低調謹慎，也在意料之中。史丹福事件發生後，面對當時鋪天蓋地的輿論，趙濤也未有親自出面說明，僅在公司官網掛出了一則簽名回應，稱資金來源與步長製藥無關，不會影響公司正常經營。

隨後，公司又接到了來自上交所的問詢函。問詢函提到，公司2018年銷售費用高達80.36億元人民幣，占營業收入比例為59%，其中市場、學術推廣費及諮詢費74.86億元人民幣，又佔了銷售費用的九成以上，要求步長製藥說明。

步長製藥回覆，2018年度公司總共組織市場活動1.9萬餘場次，市場調研2.3萬餘場次，學術交流活動2萬餘場次。也就是說公司全年共舉辦了6萬餘次活動。與此同時，步長製藥2018年的研發費用只有4.8億元人民幣，引起市場震驚。

事實上，醫藥企業畸高的銷售費用已經成為監管關注的重點。iFind數據顯示，2018年A股179家醫藥企業銷售費用合計高達1908億元人民幣。財政部已緊急下令，對77家醫藥企業公開查帳。其中有27家A股上市藥企進入名單，步長製藥又在其中。

山東首富負面纏身身家縮25億 圖／封面新聞
山東首富負面纏身身家縮25億 圖／封面新聞
分享

人民幣上市公司
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

紐時：美商務部前官員指點 美企繞過禁令重新供貨華為

2019-06-27 17:51

中美貿戰預期緩和滬指收升0.69% 3000點得而復失

2019-06-27 15:59

G20前夕美威脅加徵關稅 耿爽：中國從不吃這套

2019-06-27 15:58

華為專利支付80%流到美國 承諾不會將專利組合武器化

2019-06-27 11:09

A股首隻人民幣千元股誕生

2019-06-27 10:43

富士康點名散謠對手「行業不易 且行且珍惜」

2019-06-27 10:13

交通固定資產 陸今年投資逾兆人民幣

2019-06-27 04:40

陸機械業增速 下半年有望回穩

2019-06-27 04:40

上海20措施 助浦東改革再出發

2019-06-27 04:39

湖北台灣周 7月8日登場

2019-06-27 04:39

防帳戶風險 企業核查系統上線

2019-06-27 04:39

廣東外貿逆風穩增 進出口達2.71兆人民幣

2019-06-27 04:38

中日合資 帶動廣州汽車工業騰飛

2019-06-27 04:37

網上中非經貿博覽會 上線

2019-06-27 04:36

十年磨一劍 生醫躍高端產業

2019-06-27 02:37

昆山周庄「全域旅遊」 錢景俏

2019-06-27 02:37

昆山新時代 打造科創中心

2019-06-27 02:37

報復孟晚舟案？ 陸暫停進口加拿大肉品

2019-06-27 01:03

人行發行央票 離岸人民幣急升

2019-06-26 23:21

陸媒：蔣尚義任武漢弘芯CEO

2019-06-26 23:21

外資：預計人民幣Q3跌破7

2019-06-26 23:21

大陸即日起禁加拿大肉品進口

2019-06-26 23:21

美中貿易談判進度90% 外資早知道？陸股ETF爆2萬張買盤

2019-06-26 21:18

食安？報復？大陸暫停進口加國肉類

2019-06-26 14:40

日本老牌百貨高島屋 宣佈退出中國市場

2019-06-26 13:58

中國首支5G手機 華為製造的 7月後可望上市

2019-06-26 12:51

中星跨境融資 突破百億美元

2019-06-26 03:00

20億人民幣國債 下周四在澳門發行

2019-06-26 00:34

廣州藝博會 總成交額3.5億人民幣

2019-06-26 00:33

台商談雲南副省長…都是肯定句

2019-06-26 00:13

陸駐台經貿機構換將 湯軍接機電商會主任

2019-06-26 00:13

助台商A股上市… 台企聯催生兩岸投資基金

2019-06-26 00:13

雲南磁吸台商 祭高額獎勵

2019-06-26 00:13

陸首支5G手機 華為做的

2019-06-25 23:44

中移動 端出5G測試資費套餐

2019-06-25 23:44

子公司切割 去華為標籤

2019-06-25 23:44

回應美方國家安全憂慮 大疆將在美組裝無人機

2019-06-25 23:44

大陸央行8月1日起整治亂開空頭支票行為

2019-06-25 22:47

「江北銅王」王景連所屬企業 陷入被銀行追債困境

2019-06-25 21:56
看更多

熱門文章

共青團稱秦漢的爸爸是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

2019-06-26 20:38

7影帝3影后+22億元史詩巨片 青天白日太多…上映前喊卡

2019-06-27 11:00

富士康點名散謠對手「行業不易 且行且珍惜」

2019-06-27 10:13

美中貿易談判進度90% 外資早知道？陸股ETF爆2萬張買盤

2019-06-26 21:18

感情生變 南京廣電官員勒死妻子再殘忍碎屍藏公司冰箱

2019-06-27 10:24

加拿大軍艦抵近上海遭中國基洛潛艇近距跟蹤

2019-06-27 12:15

美國企業倒戈 恢復對華為供貨

2019-06-27 09:35

華為專利支付80%流到美國 承諾不會將專利組合武器化

2019-06-27 11:09

G20前夕美威脅加徵關稅 耿爽：中國從不吃這套

2019-06-27 15:58

大陸前國家副主席李源潮露面 破除自殺謠言

2019-06-26 20:35

習近平27日參加廿國集團峰會 專家稱此行有三大看點

2019-06-26 20:08

砸錢送女兒上史丹福 山東首富身價2個月縮水114億

2019-06-27 19:14

A股首隻人民幣千元股誕生

2019-06-27 10:43

人行發行央票 離岸人民幣急升

2019-06-26 23:21

報復孟晚舟案？ 陸暫停進口加拿大肉品

2019-06-27 01:03

死5年還住院…騙保術偷走救命錢

2019-06-27 04:50

貴州幼園、孤兒院餵催情藥養幼兒「供性侵」？警調查並追爆料者

2019-06-27 13:44

遼寧艦繞台 解放軍：提升部隊能力

2019-06-27 17:33

華為首席法務官：沒有哪家公司可以靠偷竊領先世界

2019-06-27 14:15

浙江12歲少女患骨盆腔炎輸卵管積水需切除 竟與媽媽有關？

2019-06-26 20:43

美科技黑名單連殺47家中企 陸：停止錯誤回到合作軌道

2019-06-27 15:47

17歲少年為快錢淪「毒騾」 吞60顆海洛英膠囊返國遭逮

2019-06-26 21:45

彭博指華為員工與解放軍方合作多項研究 華為撇不知情

2019-06-27 10:15

律師費4000萬 曾蔭權：耗盡積蓄

2019-06-27 12:47

池塘浮屍撈起…卻在打呼 落水男：夢裡好冷

2019-06-27 16:40

外資：預計人民幣Q3跌破7

2019-06-26 23:21

美打台灣牌牽制中國 陸警告勿逆時而動

2019-06-27 15:38

G20前 吾爾開希呼籲各國領袖反送中

2019-06-27 16:48

十年磨一劍 生醫躍高端產業

2019-06-27 02:37

京滬高鐵大延誤 天津南站附近高鐵橋下大火

2019-06-27 18:48

港前特首曾蔭權勝訴 「公職失當罪」撤銷

2019-06-27 01:03

雲台會昆明開幕！ 孫亞夫：兩岸合作大勢不變

2019-06-27 01:03

前海協會長陳德銘 任清華大學台灣研究院院長

2019-06-27 18:03

陸機械業增速 下半年有望回穩

2019-06-27 04:40

美擴大利用台灣牽制中國 陸國防部：對抗會加劇緊張

2019-06-27 18:54

陸媒：蔣尚義任武漢弘芯CEO

2019-06-26 23:21

港人反送中請願 促G20領袖向陸施壓

2019-06-27 00:33

大連暴打案 網友爆歌舞廳馬仔打舞小姐 警方否認

2019-06-27 13:50

交通固定資產 陸今年投資逾兆人民幣

2019-06-27 04:40

紐時：美商務部前官員指點 美企繞過禁令重新供貨華為

2019-06-27 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top