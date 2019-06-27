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紐時：美商務部前官員指點 美企繞過禁令重新供貨華為

2019-06-27 17:51世界日報 中國新聞組／北京27日電

川普對華為實施禁令，但美國科技業已找到合法繞過禁令途徑，美光25日證實恢復供應華...
川普對華為實施禁令，但美國科技業已找到合法繞過禁令途徑，美光25日證實恢復供應華為部分產品。 美聯社
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儘管美國總統川普華為實施禁令，但美國科技業已找到合法繞過禁令途徑，美光25日證實恢復供應華為部分產品，英特爾、高通也傳出開始提供華為零組件。紐約時報報導，美國科技業大約三周前開始以海外生產的零組件供貨給華為。業界預期，原本市場擔憂華為因零組件供應不順、導致出貨受阻的疑慮大減。

本報系聯合報引述紐約時報報導，美國科技業此舉是由一位美國商務部前官員的指點。川普政府部分官員認為，這種出貨方式違反法律精神，且破壞美國政府施壓華為的多項努力；但也有官員支持此舉，因為這減輕了華為禁令對美國企業造成的影響。華為曾說，他們每年向美國公司約購買價值110億美元的技術。

報導說，美國科技公司是接受安慶國際法律事務所（Akin Gump）合夥人伍爾夫（Kevin Wolf）的建議，出貨給華為。伍爾夫曾在2010到2017年擔任美國商務部助理部長，他說，他告訴那些科技公司執行長，華為被列入實體清單，並不妨礙美國各家供應商繼續出貨給華為，只要那些產品及服務不在美國製造即可。例如，晶片如果是在美國境外製造，且並不包含會對國家安全形成風險的技術，就仍可供應給華為。

但美國公司的這項銷售業務也有些限制。伍爾夫說，如果晶片製造商從美國提供疑難排解服務，或有關如何使用產品的指示，那麼這家公司就不可出貨給華為，即使那件晶片本身是在美國境外製造。伍爾夫說，這不是法律漏洞或解釋，「因為並無疑義」，他說：「這只是深奧難懂。」

報導指出，伍爾夫表示，幾家美國公司倉促盤算如何繼續出貨給華為，有公司考慮把部分產品的製造及服務整個搬離中國，他說，美中貿易戰持續擴大，「已造成多家公司深思其供應鏈」。

另據本報系經濟日報報導，業界認為，美光、英特爾、高通分別提供記憶體、中央處理器、基頻與數據機等關鍵晶片，華為有了這些大廠奧援，掌握關鍵晶片來源，後續可望有更多夥伴加入供貨，維持基地台、手機等事業出貨。

美光執行長梅羅塔表示，評估美國對華為的禁令後，過去兩周已恢復部分晶片出貨，「我們認為能合法地恢復一些現有產品出貨，因為它們不在出口管理規範的範圍，也不在實體清單的限制內。」

華爾街日報引述匿名來源，高通恢復對華為的射頻元件出貨。美國半導體協會執行長紐佛上周在聲明中說，協會成員竭力遵守規定，但根據法律內容，「現在顯然有部分物件可出貨給華為」。

紐約時報川普華為
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