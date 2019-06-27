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華為首席法務官：沒有哪家公司可以靠偷竊領先世界

2019-06-27 14:15聯合報 記者林宸誼╱即時報導

不畏懼美國打壓，華為27日在深圳對外發布創新和智慧財產權白皮書，並呼籲勿將智慧財產權問題政治化。華為首席法務官宋柳平表示，如果智慧財產權淪為政客的工具，將傷害人們對專利保護制度的信心，如果某些政府選擇性剝奪一些公司的智慧財產權，將會摧毀全球創新的根基。

第一財經日報報導，宋柳平指出，智慧財產權是創新的基礎，將智慧財產權問題政治化會威脅全球技術的進步。

華為發布的這份白皮書名為「尊重和保護智慧財產權是創新的必由之路」，詳細介紹了華為在創新與智慧財產權保護上的實踐和貢獻。

白皮書指出，截至2018年年底，華為累計獲得授權專利8萬7805項，其中有1萬1152項是美國專利，從2015年以來，華為獲得的智慧財產權收入累計超過14億美元。

除了自身專利外，華為累計對外支付超過60億美元專利費用戶合法使用其他公司的專利，其中近80%支付給了美國公司。

宋柳平表示，華為不會將專利組合「武器化」，而將採取開放合作的態度，按照公平合理無歧視原則，與各家廠商和營運商進行專利許可和授權的討論。

宋柳平表示，華為的崛起靠的是長期的研發投入，華為的崛起源於8萬研發人員的汗水，智慧財產權是受到法律保護的私有財產，華為主張透過法律程序來解決智慧財產權糾紛，在華為過去30多年的經營和發展歷程中，沒有一起案件被法庭認定存在惡意竊取智慧財產權的行為，華為也沒有因此被法庭判決承擔賠償責任。

宋柳平指出，即使有些國家的客戶沒有直接購買華為的產品，他們事實上也在使用這些核心專利，分享華為的技術貢獻。

以5G為例，2009年華為投入6億美元啟動5G技術和標準研究，2016年後又追加投資14億美元，用戶加快端到端5G商用產品的研發，至此華為已經率先投資20億美元進行了5G研發，超過了美國和歐洲的主要設備供應商5G研發的投資總和。

目前，華為在全球範圍內擁有8萬多項專利，包括美國授權的1萬多項專利。

宋柳平表示，華為不會將專利組合「武器化」，而將採取開放合作的態度，按照公平合理無歧視原則（FRAND），與各廠商和運營商進行專利許可和授權的討論。

宋柳平表示，華為擁有的專利組合中包含大量3G、4G和5G核心專利。即使有些國家的客戶沒有直接購買我們的產品，他們事實上也在使用這些核心專利，分享華為的技術貢獻。

根據美國憲法，智慧財產權是私有財產，如果智慧財產權淪為政客的工具，將傷害人們對專利保護制度的信心，如果某些政府選擇性剝奪一些公司的智慧財產權，將會摧毀全球創新的根基。

去年，華為的銷售收入超過1000億美元，沒有一次產品成功、沒有一項關鍵技術與華為過去經歷的所謂商業機密侵權指控有關。

宋柳平表示，企業在全球化經營中出現智慧財產權糾紛是普遍現象，華為也不例外，這些糾紛不應該被政治化。智慧財產權是受到法律保護的私有財產，我們主張透過法律程序來解決這些糾紛。

華為首席法務官宋柳平。第一財經日報
華為首席法務官宋柳平。第一財經日報
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