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網上中非經貿博覽會 上線

2019-06-27 04:36聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

作為第一屆中國-非洲經貿博覽會的重要組成部分，網上中非經貿博覽會26日在湖南長沙正式上線。

新華社報導，網上博覽會既面向非洲和中國的供應商、採購商、貿易商、投資商，又直接面向終端消費者，既可幫助非洲客戶採購到物美價廉、品類齊全的中國製造，又可幫助非洲優質商品進入廣闊的中國市場，還能促進中非企業之間的投資、融資合作。

中非經貿博覽會組委會秘書處執行副秘書長、湖南省商務廳廳長徐湘平表示，網上中非經貿博覽會將推進平台在非洲的落地和本地化，以及在中國線上線下的高效融合，建立撮合促進機制，更高效地持續推進中非經貿合作，打造永不落幕的線上博覽會。

網上中非經貿博覽會（Kili.co）是非拓信息科技有限公司依託其2014年創立的非洲電商平台Kilimall，採用互聯網技術，為中非兩國人民提供了一條集電商、支付、物流、倉儲、客服、營銷於一體的一站式雙邊經貿大通道。非洲產的咖啡、堅果、葡萄酒現只需兩到五天，就可以到達中國。

非拓信息創始人兼CEO楊濤在平台上線啟動儀式上表示，非洲企業可以通過網上博覽會的B2B平台，從中國批量購買產品。質量得以保證且價格便宜10%至50%，種類覆蓋製造機械、工業設備、照明和建築材料等。

網上中非經貿博覽會已搭建了進口B2B平台、出口B2B平台、出口B2C平台和進口B2C四大平台。未來5年，網上中非經貿博覽會平台預計可實現入網商品、服務1億種，服務中非近5億用戶和100萬家企業，落地非洲渠道網點10萬個，日處理跨境包裹100萬個，雙邊配套服務人員達200萬人，助力湖南成為中非經貿中心。

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