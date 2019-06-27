中日合資 帶動廣州汽車工業騰飛

2019-06-27 04:37 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



時隔5年後，「新繽智」近日上線，這是廣汽本田為新生代消費者量身打造的小型SUV，屬於本田第三款全球戰略車型。從第一款全球戰略車型「雅閣」落地中國大陸，這家日本汽車企業牽手廣州，為中外合資探路，推動廣州汽車產業發展。

新華社報導，1997年9月廣州標致、這家經營了12年的廣州首個中法合資汽車製造企業宣告終結。廣汽集團轉而引入日本本田，廣汽本田1998年在標致留下的舊廠房設備上成立，本田幾乎全部接受廣州標致的中方員工。

本田將最新的車型—第6代雅閣轎車帶到廣州。經過9個月的改造生產，1999年3月，第一輛廣汽本田雅閣轎車下線。同時，廣汽本田一反大規模生產的模式，選擇走一條「少投入、快產出、滾動發展」的新路。

1999年底，廣汽本田完成產量1萬輛，並僅以不到2億美元、相當於大陸同等規模的生產企業三分之一的投資，在2000年12月實現年產3萬輛，成為大陸第一家年產銷中高檔轎車超3萬輛的企業。

廣汽本田採取的決策是，企業內部重大項目，均須經過中日雙方「雙簽制」才能確定。「合作過程中，免不了有意見相左的時候，但這些都是關起門來的事，門一開，對外意見就要統一。」廣汽本田原總經理門脅轟二回憶說，「『雙簽制』在生產效率和產品安全，取得很好的平衡。」

廣汽本田採取邊生產、邊改造的方法，生產能力從3萬輛逐步擴大。目前，廣汽本田的年產能已達到60萬輛。隨著「廣本模式」的成功，廣州汽車工業也迅速發展壯大。

在廣汽本田之後，廣汽集團又先後與豐田、日野、三菱等日本企業成立合資公司。目前，廣汽集團整車業務已形成自主品牌、日系合資、歐美系合資「三足鼎立」的局面。

數據顯示，廣汽集團還聚攏一批汽車零部件配套和服務貿易企業，至今，已先後與24家日本知名企業成立40家合資企業，日資企業投資總額達56億美元。

得益於汽車產業的發展，汽車工業已成為廣州三大支柱產業之首，年產量約300萬輛，產值達5000億元，全國每生產10輛車就有1輛廣州造。