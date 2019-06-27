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廣東外貿逆風穩增 進出口達2.71兆人民幣

2019-06-27 04:38聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

作為外貿前沿大省，廣東進出口頂住壓力、逆風穩增，「這是扭住粵港澳大灣區建設的『綱』，把穩外貿、穩外資擺在突出位置，進一步擴大高水平對外開放，促進形成強大內需市場取得的明顯成效。」廣東省商務廳副廳長馬樺說。

新華社報導，廣東外貿今年前5個月穩中提質，進出口總值達2.71兆元，同比增長1.4%，其中出口1.63兆元，同比增長4%。外貿結構斷優化，為抵禦風險提供持續動力。

手機一點訂製裝修風格、1名工人4小時就可以安裝整套衛浴，「我們從傳統製造向互聯網+轉型升級，打造自主品牌和訂製整裝服務。」廣州海鷗住宅工業股份有限公司副總經理陳巍說。

正是設計、研發、製造、組裝、物流配送、售後服務等全流程配套服務，提高公司海外客戶黏性。「整套流程難以輕易更換，加上我們智能家居、訂製整裝等不斷創新，使得產品和服務難以替代。」陳巍說，相比2016年，2018年公司對美國市場出口額增長約13%，對德國市場出口額增長3倍。

作為一家主營陶瓷插芯、光纖連接器等光器件及光傳感監測系統生產、銷售，絕大多數產品出口歐美的企業，深圳太辰光通信股份有限公司今年一季度銷售增長同比超過40%。

「我們對今年持續增長保持樂觀。主要因為持續加大技術投入。」深圳太辰光通信股份有限公司董事長張致民說，同時，減費降稅、鼓勵創新等政策一定程度上減輕公司負擔，5G的到來也帶來更大機遇。

1月至5月，廣東消費品進口增長顯著，消費品進口891.7億元，增長22.3%，其中水海產品增長34.8%，化妝品增長1倍。「從內需市場潛力看，廣東消費市場巨大。」馬樺說。

去年至今，多項跨境電商新政實施，廣東卓志供應鏈服務集團有限公司關務經理楊海明說，政策推動大陸消費者通過跨境電商渠道購買的全球商品種類更多，每年用於購買跨境商品的額度更高。6月1日至18日的「618」電商大促期間，公司初步統計銷售額同比增長26%。

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