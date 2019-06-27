陸機械業增速 下半年有望回穩

2019-06-27 04:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國機械工業聯合會稱，今年上半年中國汽車行業產銷不振，由於該行業權重很大，導致中國機械全行業增速低迷。預計下半年相關利多政策效果漸顯，中國機械工業增速有望止跌趨穩。

中新社報導，中國機械工業聯合會四屆六次會員大會暨全國機械工業先進集體勞動模範表彰大會25日在北京舉行。據資料顯示，2019年中國機械工業中，汽車行業增加值回落最深，4、5月仍繼續回落；非汽車行業增加值5月則好於4月，其多數指標仍高於全部工業平均水平。

會上，中國機械工業聯合會會長王瑞祥作了題為「適應新形勢、對標高質量，為全面實現機械工業十三五規劃目標而努力」的工作報告。他在分析當前機械工業面對的形勢時指出，當今世界面臨百年未有之大變局，世界經濟增長放緩，貿易保護加劇，數字經濟對全球化影響重大。中國國內經濟持續發展，既面臨風險挑戰，也具有難得機遇。中國巨大的市場優勢、求變應變的改革優勢和獨有的制度優勢，是中國經濟持續發展的最大底氣。

王瑞祥強調，雖然中國機械行業在外部形勢複雜多變的背景下保持了平穩發展，但面臨的困難仍然很多，挑戰依然嚴峻，行業經濟運行穩中有緩、穩中有憂，產業大而不強的問題尚未根本解決。未來中國機械工業將加快推進轉型升級，以自主創新為核心補齊短板，從而實現高質量發展。

業內預計，今年機械工業增長曲線將呈前低後升之勢。只要加快動能轉換，中國機械工業定能轉危為安。