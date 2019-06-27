交通固定資產 陸今年投資逾兆人民幣

2019-06-27 04:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國交通運輸部新聞發言人吳春耕25日在北京表示，交通固定資產投資保持較快增長，今年1-5月，完成投資10138億元（人民幣，下同），同比增長7.3%。其中，公路水路完成投資7537億元，同比增長4.8%，完成全年1.8萬億元任務目標的41.9%，進度同比加快1.3個百分點；鐵路完成投資2244億元，同比增長12.6%；民航建設完成投資357億元，同比增長39.5%。

中新社報導，吳春耕在25日的國新辦新聞發布會上表示，今年以來，中國交通運輸經濟平穩運行，主要指標保持在合理區間，行業結構持續優化，主要經濟工作取得積極進展，對經濟社會發展支持保障能力進一步增強。

除了上述固定資產投資較快增長以外，貨運量也保持較快增長。

吳春耕介紹，5月份，中國完成營業性貨運量46.5億噸，同比增長5.6%，繼續保持在較快增長區間。運輸結構調整取得積極進展，鐵路貨運量同比增速高於公路貨運量增速1個百分點左右。完成快遞業務量52.3億件，同比增長25.2%。

1-5月，完成營業性貨運量199.9億噸，同比增長6%。完成快遞業務量223億件，同比增長24.9%。

此外，港口貨物吞吐量平穩增長。吳春耕透露，5月份，完成港口貨物吞吐量12億噸，同比增長3.7%，其中內、外貿吞吐量分別增長5.2%和0.9%。完成集裝箱吞吐量2240萬標箱，同比增長3.5%。1-5月，完成港口貨物吞吐量55億噸，同比增長4.1%。完成集裝箱吞吐量達10467萬標箱，同比增長5.2%。