防帳戶風險 企業核查系統上線

2019-06-27 04:39 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國企業信息，銀行將上網可查。中國大陸四部委26日在北京共同啟動企業信息聯合核查系統。此後，企業法定代表人和財務人員手機號碼、納稅登記狀態、股東出資人信息、是否被納入嚴重失信企業名單等，銀行都將上線可查。

中新社報導，中國人民銀行、工業和信息化部、國家稅務總局、國家市場監督管理總局四部委，26日在北京共同啟動企業信息聯網核查系統。中國工商銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行、廣發銀行、平安銀行、上海浦發銀行8家銀行，首批上線運行，預計啟動後有20萬家銀行網點加入，平均每天新增1.83萬個企業核查需求。

中國大陸將於2019年底完全取消企業銀行帳戶許可。此次系統啟動，是取消企業銀行帳戶許可後加強企業帳戶事中事後監管的重要配套措施，將為防控帳戶風險提供支撐。

截至目前，中國大陸已有25個省區市取消企業銀行帳戶許可，取消許可地區企業帳戶數量約占全大陸的85%。

企業信息聯網核查系統將有三大主要功能。一是企業法定代表人或單位負責人、財務人員手機號碼核查功能。這可以防範不法分子通過變更手機號碼等方式買賣並實際控制企業帳戶，從事違法犯罪活動。

二是企業納稅登記狀態信息核查功能。這可以方便銀行、非銀行支付機構識別企業身分，即時發現企業註銷、非正常經營等異常情形。

三是企業登記註册信息核查功能。這可以反饋企業營業執照照面信息、是否納入異常經營名錄、是否納入嚴重違法失信企業名單等七大類信息。