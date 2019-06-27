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上海20措施 助浦東改革再出發

2019-06-27 04:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市政府25日發布《關於支持浦東新區改革開放再出發實現新時代高質量發展的若干意見》（以下簡稱《意見》），提出20條舉措支持浦東改革「再出發」，賦予浦東更大改革自主權。

中新社報導，上海市發展和改革委員會主任馬春雷表示，「充分放權」與「以市場化改革為方向」是《意見》的亮點和特點。希望通過出台的一系列措施，支持浦東為中國的深化改革做出更多貢獻，創造更多經驗。

統計顯示，2018年浦東新區GDP突破1萬億元，占上海經濟總量約1/3。新華社稱，根據《意見》，未來7年浦東新區要實現經濟總量翻番（成長一倍）的目標。

馬春雷說，《意見》首條舉措便是依法賦予浦東新區市級經濟管理權限。在經濟調節、行政審批、規畫制定、綜合執法等方面對浦東新區加大放權力度，對原由上海市政府及市有關部門行使的經濟領域行政管理職權，原則上依法授權或委託浦東新區實施。

上海市政府副秘書長、浦東新區區長杭迎偉表示，當前浦東正以上海科創中心建設為動力，全力推進高質量發展，重點集聚「中國芯」「創新藥」「智能造」「藍天夢」「未來車」「數據港」等六大「硬核產業」。部分產業如集成電路，規模已經突破千億元。

上海市商務委員會副主任楊朝透露，將出台鼓勵促進跨國公司地區總部發展政策，全力支持浦東在金融、電信、教育、醫療、文化、服務等各方面的先行先試，對外開放。

《意見》提出打造更具競爭力的人才綜合服務環境。上海市將賦予浦東新區國內人才引進直接落戶審批權和留學人員落戶審批權。上海市人力資源和社會保障局副局長余成斌表示，這是上海市首次向區縣下放人才落戶審批權。

浦東還將加大國際人才引進政策創新，爭取國家有關部門支持，放寬自貿試驗區用人單位引進高科技領域外國人才的年齡、學歷和工作經歷限制；在自貿試驗區探索實行外國人來華工作許可差異化流程。

上海市科學技術委員會副主任傅國慶透露，浦東將率先探索實現外國人來華許可用人單位的信用管理。即根據用人單位信用紀錄，對優質用人單位在辦理外國高端人才，或重點領域、行業，關鍵核心緊缺急需人才來華工作許可時，給予材料遞交流程簡化等便利。

上海
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