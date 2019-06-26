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雲台會今開幕式 舉行國家級海峽兩岸交流基地授牌

2019-06-26 12:04聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

第8屆雲台會今日上午舉行開幕式，這是雲南和台灣兩地經貿文化交流的平臺，自2012年舉辦至今，今日開幕舉行國家級海峽兩岸交流基地授牌，同時雲台兩地將簽約十個重點合作項目。

今年雲台會期間，還將開通「昆明-台中」直航班機。

大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫上午出席開幕時指出，大陸將進一步落實中央和地方優化營商環境等政策，加強對台資企業技術改造，創新研發等方面的支援和輔導，支援台資企業在大陸上市。

孫亞夫還表示，將進一步鼓勵台資企業入駐臺灣農民創業園、海峽兩岸產業合作區等專項園區，支持鼓勵台企借助進口博覽會、地方特色展銷會等平臺開放大陸市場，並將進一步鼓勵台商、台企借助一帶一路建設，粵港澳大灣區建設等國家發展戰略實現更好的發展。

雲南在5越發佈了惠台七十五條措施，鼓勵台商參與一帶一路建設、雲南面向東南亞南亞輻射中心建設，逐步為臺胞提供同等待遇等措施。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，雲南是大陸可以同時溝通東南亞、南亞的重要省份，是一帶一路最具地緣優勢的省份之一，為兩岸同胞參與一帶一路帶來新的機遇，為廣大的台商分享大陸的發展紅利，實現事業進一步做大做強提供了廣闊的空間，必將吸引更多的台商來此投資興業。

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