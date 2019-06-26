中國首支5G手機 華為製造的 7月後可望上市

2019-06-26 12:51 世界日報 綜合報導



真正5G第一台，華為Mate 20 X 獲中國首張5G進網許可。 路透社 分享 facebook

華為終端官方微博25日發布，華為Mate 20 X已獲得中國首張5G終端電信設備進網許可證。成為中國第一支合格的5G手機。

澎湃新聞報導，在5G執照發出後，包括手機在內的5G終端，獲得入網許可證後，原則上就可上市銷售，目前5G終端上市還需要考慮營運商的5G網路情況，可能要到7月以後才會上市銷售。

華為Mate 20 X獲中國首張5G進網許可。 (取材自新浪科技) 分享 facebook

華為Mate 20 X是華為一款舊手機，華為Mate 20 X 5G版是華為專門做的5G手機，內置5G晶片，其餘非5G版的華為Mate 20 X，並不能自動升級為5G版本。

新浪科技報導，目前5G手機價格普遍較貴，讓許多消費者望而卻步，華為5G產品線總裁楊超斌認為，當新一代通訊網路開始商用時，終端廠商會從旗艦機開始做，所以價格會很高，「我相信，隨著5G大規模商用，各個終端廠商肯定會把5G終端，從旗艦機拓展到中階或者低階機型。」

楊超斌表示，今年華為的5G研發投入金額為人民幣100億元（約14.5億美元），主要用於研發人員的人力成本支出、大量的儀器設備及做產品的開發，涵蓋華為的晶片開發和投入。

雖然美國對華為封殺，不過楊超斌指出，華為一直堅持「多供應商策略」，即使一個零件，都會考慮來自於不同的供應商及國家，所以就發展華為5G技術來說，並沒有什麼影響。

澎湃新聞報導，華為常務董事、運營商BG總裁丁耘，25日在華為5G峰會上表示，截至目前華為簽署了50個5G商用合約，發貨了15萬個5G模組，這些都是來自於中國以外的市場。