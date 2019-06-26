廣州藝博會 總成交額3.5億人民幣

2019-06-26 00:33 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



歷時4天的第24屆春季廣州藝博會24日在廣州琶洲閉幕，共吸引約15萬人次藝術愛好者觀展，總成交額3.5億元（人民幣，下同）。

首次參展的台灣茗昕藝術此次帶來了10位青年藝術家的作品。其負責人陳麗昕稱，大陸的藏家喜好很明確，收藏種類相對比較細分，有人專門收藏傳統的，有人喜歡收藏當代，且藏家不同年齡層都有，藝術市場很活躍。

中新社報導，在距離閉館僅剩2小時，現場仍人流如織，館外仍有不少觀眾等候檢票入場。來自廣州的陳女士推著兒童推車攜父母一起觀展，四人在雕塑家楊學軍的雕塑「同在一片藍天下」前做出與作品相同的姿勢留念。這件雕塑作品已經被某商場負責人看中，正在溝通收藏。

著名畫家吳冠中的木板油畫被一位來自東南亞的神秘買家1200萬元預定，來自深圳的一位企業家收藏了著名藝術評論家邵大箴的山水畫7幅，價值近80萬元，雕塑家何健君的漢白玉雕塑作品銷售5件共計50萬元。

非洲的Megan則帶來了10個非洲國家14個藝術家的原創攝影作品參展。在中國大陸生活三年的Megan看來，「中國朋友對非洲的瞭解更多是通過影像資料，且印象相對比較落後，其實非洲有很多國家，當前的發展也比較快速。這是我第一次參加廣州藝博會，希望通過攝影作品的展示，讓大家看到一個新的、不一樣的當代非洲」。

廣州藝博會藝術總監彭文斌表示，這次展覽從歷史的維度和當下的視野為觀眾提供新的觀察視角，更立體地展示嶺南藝術的品格與魅力。