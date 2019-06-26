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港逃犯條例爭議
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陸港經貿

中星跨境融資 突破百億美元

2019-06-26 03:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

重慶市中新示範項目管理局24日透露，隨著最新兩筆國際商業貸款項目落地，中國大陸與新加坡互聯互通項目跨境融資規模突破100億美元，輻射範圍已拓展至中國大陸西部地區7個省份，有效降低西部地區的融資成本。

新華社報導，中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目是中國大陸與新加坡繼中新蘇州工業園、天津生態城之後的第三個政府間合作項目，於2015年11月正式啟動，涵蓋金融、航空、物流運輸和信息通信技術四大重點合作領域。

最新落地兩筆商業貸款項目金額分別為1.8億元和5000萬元人民幣，涉及生物醫藥和新材料行業，綜合融資成本在4%左右，低於中國大陸國內融資成本。

重慶市中新示範項目管理局局長韓寶昌表示，截至目前，在中新互聯互通項目累計落地跨境融資項目105個，金額折合104.2億美元。跨境融資包括國際商業貸款、跨境發債、不動產投資信託等多種類型，涵蓋人民幣、美元、歐元、英鎊、新元等多個幣種。

融資領域方面，除製造、商貿等傳統產業外，跨境融資項目企業主體涉及的產業領域涵蓋新一代網絡信息技術、大數據、大健康、智能裝備、新能源、新材料等新興產業。

中新互聯互通項目還將跨境融資模式向中國大陸西部其他地區複製推廣，輻射帶動西部地區企業實現境外融資近40億美元，除重慶外，覆蓋四川、陜西、青海、新疆、廣西、雲南6個省份。中新雙方在金融領域也加強創新合作。例如，雙方合作設立規模約1000億元人民幣的股權投資基金。

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