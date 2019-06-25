安永：貿易戰打亂台商IPO步調

2019-06-25 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



安永聯合會計師事務所今（25）日發布安永《2019年上半年首次公開發行(IPO)報告》，安永聯合會計師事務所所長傅文芳（左）、安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲（右）。記者蔡敏姿攝影 分享 facebook 安永聯合會計師事務所今（25）日發布《2019年上半年首次公開發行(IPO)報告》，A股上半年共64家公司上市，總籌資人民幣604億元，分別比去年同期成長2%、下滑35%。此外，貿易戰的不穩定因素，影響台商IPO進度。

A上半年缺乏大型IPO上市，因此前十大IPO僅籌資人民幣268億元，比去年同期減少一半。

號稱「中國版納斯達克」的科創板，以科技創新型企業為主，並試點註冊制，虧損也能上市，6月13日開板，預計兩個月內，首批科創板企業就會上市交易，共125家企業排隊。安永指出，目前台企約六至九家在科創板排隊，包括大規模晶圓製造廠、工業公司，在大陸都有生產基地，為虧損企業，需大量籌資。加上大陸各省地方政府都大力扶持企業上市，吸引台資掛牌。

此外，貿易戰的不穩定因素影響台商布局，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，台灣主要出口國經濟減緩，對台資企業拉或壓力增；加上貿易戰不確定性因素，台資調整供應鏈布局、考驗企業危機處理能力、影響台資IPO規劃，甚至台灣生產工廠考慮遷出大陸。

「台商要先處理中美貿易造成的成本劇增問題，甚至影響IPO時辰，沒有時間去考慮上市，要先活下去。」涂嘉玲說，原本一年多前計畫要上市的台資因貿易戰而延期。