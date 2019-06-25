大陸首個駐台經貿機構換將 湯軍接棒李榮民

2019-06-25 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據可靠消息指出，擔任中國機電產品進出口商會台北辦事處主任一職近六年半的李榮民即將卸任。據悉，繼任者為大陸商務部服務貿易和商貿服務業司前巡視員湯軍，湯軍現為中國機電產品進出口商會副會長。

中國機電產品進出口商會來台設立台北辦事處是馬政府時期推動兩岸經貿團體互設代表機構的具體成果之一。

2010年6月29日，海基會前董事長江丙坤與時任大陸海協會長陳雲林在重慶簽署《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA），當中第6條即明訂：「推動雙方經貿社團互設辦事機構」。

2012年12月12日，兩岸經濟合作委員會在廣州舉行的第四次例會宣布，大陸方面已核准台灣貿易中心（外貿協會）設立上海、北京代表處，台灣也核准中國機電產品進出口商會設立台北辦事處。

2012年12月18日台灣貿易中心上海代表處揭牌成立。隨後，中國機電產品進出口商會台北辦事處也於2013年1月30日在正式立儀式，李榮民任主任。這也象徵兩岸實現經貿社團互設辦事機構，被視為兩岸恢復經貿往來30多年來的歷史性突破。

李榮民，福建漳州人，長期在大陸外經貿系統工作，曾派駐伊拉克、雪梨等地，並擔任過中國對外承包工程商會會長、商務部經濟合作局長。李榮民通閩南語，為人隨，派駐台灣期間積極推動兩岸經貿交流，頗受業界好評，與台灣工商企業界以十分熟悉。

李榮民現年61歲，早已達到大陸正廳級幹部退休年齡，因此他離任屬正常屆齡退休。

李榮民早前接受大陸媒體訪問時曾表示，駐台期間一大遺憾是，受2014年3月「太陽花學運」衝擊，《海峽兩岸服務貿易協定》被迫擱置，ECFA不能有效落實。特別是2016年台灣政黨輪替後，兩岸關係遭遇波折，兩岸經貿紅利無法持續，兩岸經濟合作制度化停擺，台灣經濟發展和民眾利益都受到損害。